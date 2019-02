Coach Jo Rullens weg bij dames Voltena

WERKENDAM • Jo Rullens is niet langer de trainer coach van topdivisie-promovendus IMS/Voltena Dames 1.

In onderling overleg is besloten dat de wegen van team en coach zich per direct scheiden. Betrokken partijen willen verder niet op het nieuws reageren.

Rullens werd het afgelopen jaar nog kampioen met het jonge en ambitieuze team. Dit was het derde kampioenschap op rij voor de hechte selectie, met vrijwel allemaal spelers uit de eigen opleiding.

Het huidige begeleidingsteam, dat bestaat uit Astrid van der Lee, René van der Giessen, Wendy Tavenier en Debora Kadijk zal de rest van het seizoen invulling geven aan de trainingen en coaching van het team, dat op dit moment op een gedeelde zesde plaats in de topdivisie staat.