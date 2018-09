Robin Haase coacht jongensteam TV TIOS

SLEEUWIJK • Tennisser Robin Haase was zondag te gast bij tennisvereniging TIOS in Sleeuwijk.

Het jongensteam 10-14 jaar van TV TIOS had via een Facebook-actie van de KNLTB een teamcoach gewonnen. Dat was niemand minder dan Robin Haase en hij ging het team coachen.

Bart Groeneveld, Bram Reuvekamp, Lars Boterblom, Tom Amesz en Luca Kooy speelden afgelopen zondag thuis tegen Leerdam. Rond 10:30 uur arriveerde Robin Haase op TV TIOS voor een korte kennismaking met het team. Vervolgens startten een korte teambespreking en de warming-up. Ondanks de hevige regenval, ging het team toch de baan op voor zijn eerste wedstrijden. Robin Haase begeleide de spelers tijdens deze eerste wedstrijden en gaf hen de nodige tips en feedback.