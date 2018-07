Almkerker wint Historic Rally

ALMKERK • René Walraven heeft zaterdag de Historic Rally in Zundert op zijn naam geschreven.

Dit deed hij samen met tweede rijdster Carina Berkhof/Van Westen. De overwinning was een welkome verrassing voor de rallycoureur uit Almkerk. Hij stond met zijn BMW 325i immers pas voor de eerste keer aan de start van een Historic Rally.

De Historic Rally maakt deel uit van het GTC Rally Festival en is een pure snelheidsrally voor de bekende wagens van vroeger. Zij rijden de eerste tien klassementsproeven van de wedstrijd. Dat betekent dat ze 's avonds ook te zien zijn in Achtmaal en Rijsbergen, maar de deelnemers finishen net voor de deelnemers aan de GTC Rally rond middernacht. Behalve de Historic Rally zijn er ook nog diverse andere nevenklassementen naast het hoofdprogramma; de GTC Rally, waarvan de Nacht van Achtmaal een onderdeel is.