Rallyteam gaat voor topklassering

BREDA/HANK • Rally Team Leemans gaat zaterdag voor een topklassering in de GTC Rally in Breda.

Deze wedstrijd, die dit jaar voor de eerste keer Breda International Airport als thuisbasis heeft, telt als de thuiswedstrijd van het Hankse team. Daarom zal het team in complete samenstelling aan de start verschijnen. Roald Leemans uit Hank en zijn vaste navigator Christiaan Paul van Waardenburg zullen de in cannabis bladeren uitgedoste DS3 aan de start brengen.

"We hebben dit jaar veel mechanische pech gehad," zegt Roald tijdens de presentatie van de GTC Rally. "Ieper was de eerste keer en misschien heb ik me vergist en iets te laat geremd. Maar ja, dat kan gebeuren, dat is de sport. Als je dat niet wil moet je gaan biljarten."

Vader Ronald

Naast Roald staat ook vader Ronald aan de start van de wedstrijd in Breda. "De proef bij Achtmaal is helemaal mijn proef," zegt Ronald. "Ik presteer op die proef altijd goed." De resultaten van Ronald waren de afgelopen jaren aansprekend. Zo behaalde hij in de toch al oude Mitsubishi Lancer Evo VI de vierde plaats in 2017, werd hij derde in 2016 en ook in 2015 wist hij de top-10 binnen te rijden. "Het seizoen staat eigenlijk in het teken van mijn zoon Roald," zegt vader Ronald.

"De GTC Rally echter is onze thuiswedstrijd en daar sta ik toch wel graag aan de start. Herhaling van mijn prestaties wordt, gezien de zwaarte van het startveld vooraan moeilijk, maar een plaats in de top 7 hoop ik toch wel te halen."

De GTC Rally start zaterdag om 14:00 uur op Breda International Airport. De wedstrijd kent twaalf klassementsproeven, waarbij ruim 152 kilometers moeten worden afgelegd.