Biesboschzwemmers in de prijzen

WERKENDAM • De Biesboschzwemmers hebben afgelopen weekend bij meerdere wedstrijden prijzen in de wacht gesleept.

Lars de Kooter en Ingmar Visser wisten bij een openwaterwedstrijd in Vianen een medaille te veroveren. Lars was de beste van zijn leeftijd op de 500 meter vrije slag, terwijl er voor Ingmar een bronzen medaille was op de 1000 meter schoolslag bij de masters. Later op de 1000 meter vrije slag werden Ingmar en Wouter van der Stelt vijfde in hun categorie.

Annette Wijnja en Nico Swart waren naar Eindhoven gegaan om zich te testen in voorbereiding op de Europese masterskampioenschappen die in Slovenië gehouden gaan worden. Annette kwam aan de start van de 100 en 200 schoolslag en de 200 rugslag. Annette was vooral tevreden over haar tijden op de schoolslag. Nico zwom de 100 en 200 rugslag en 100 schoolslag. Op de laatste afstand wist Nico zijn persoonlijk record aan te scherpen. Daarnaast was de tijd op de 100 rugslag ook goed te noemen.

Margonda Versluis wist op zowel de 50 rugslag als de 50 vlinderslag dikke persoonlijke records te zwemmen. Op de rugslag haalde Margonda 3,5 seconden van haar tijd af en op de vlinderslag ging Margonda ruim 2,5 seconde sneller dan zij ooit gedaan heeft in een 50 meter bad.

Romée van Rossen kwam op drie nummers aan de start en zwom op twee afstanden nieuwe toptijden. Op de 100 schoolslag haalde bijna drie seconden van haar tijd af en op de 50 vlinderslag ging ze ruim twee seconden sneller dan ooit. Op de 50 rugslag lukte het haar niet om haar beste tijd aan te scherpen.

Triatlon

's Zomers doen enkele zwemmers mee aan diverse triatlons. In Gasselte deed Paul Wijnja samen met Harry Cornet en Arjon de Bok mee aan een teamtriathlon. Paul zwom 1500 meter, Harry mocht 45 kilometer fietsen en Arjon liep 18 kilometer hard door het bos. De heren waren acht minuten sneller dan een jaar geleden en net als vorig jaar wisten zij tweede te worden.

Erik Huisman deed de triatlon solo, maar zijn afstanden waren iets korter. Erik zwom 1000 meter, hij moest 30 kilometer fietsen en 12 kilometer hardlopen. Erik was net iets meer dan drie en een half uur bezig.