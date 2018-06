ACKC sluit seizoen af met winst en derde plaats

ALMKERK • De korfballers van ACKC zijn door hun winst op het al gedegradeerde Sperwers als derde geëindigd in de derde klasse J.

Het duel in Rotterdam-Zuid eindigde in 11-15 en daarmee degradeerde de thuisploeg met nul punten. Bij rust was het nog 5-6 voor de Almkerkers en de wedstrijd ging uiteindelijk als een nachtkaars uit, zeker nadat de thuisploeg drie spelers een publiekswissel gaf vanwege hun afscheid.

ACKC eindigt zo dus als derde, Sperwers en Gemini uit Gouda degraderen rechtstreeks en OZC uit Rotterdam promoveert als kampioen naar de tweede klasse.

De doelpuntenmakers van ACKC tegen Sperwers waren: Wietze de Vries (4); Marlies Kant (3); Ingrid Dekkers, Arné van Herwijnen en Frank Bakker (2); Sabine Meerman en Natasja Kuipers (1).