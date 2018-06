Marianne Vos Wielerfestival schrapt Elite-koers

WIJK EN AALBURG • De organisatie van het Marianne Vos Wielerfestival schrapt volgend jaar de elite-koers, net als de wedstrijden voor Nieuwelingen en Junioren.

Het Marianne Vos Wielerfestival Aalburg krijgt in 2019 een andere opzet. Na de editie van 2018 krijgt het Marianne Vos Wielerfestival Aalburg in 2019 wél gewoon een vervolg, maar dan onder een nieuwe naam: het Marianne Vos Wielerfestival, dus zonder 'Aalburg'. "Dit lijkt een logisch gevolg als per 1 januari 2019 de gemeente Aalburg onderdeel wordt van de nieuwe gemeente Altena", laat de organisatie weten.

"Marianne is blij dat haar naam verbonden blijft aan het festival, dat nog altijd plaats zal blijven vinden in het dorp waar zij als klein meisje haar eerste meters op de fiets heeft afgelegd, in de omgeving van Wijk en Aalburg. Ook de invulling van het programma zal op bepaalde onderdelen gaan veranderen."

Zo heeft de organisatie besloten om de Marianne Vos Classic voor Nieuwelingen-meisjes en Junior-dames en de 7-Dorpenomloop van Aalburg voor Elite-vrouwen te schrappen voor 2019.

Kosten

Voorzitter van de Stichting Wielerevenementen Aalburg Esther Vroegh zegt daarover: "Als organisatie zien wij dat het aantal deelnemende UCI-ploegen bij de Elite-vrouwen ieder jaar meer afneemt, wat diverse gevolgen met zich meebrengt. Met name de organisatie van deze drie koersen kost veel geld, dat hoofdzakelijk door middel van sponsoring bij elkaar wordt gebracht. Het organiseren wordt ieder jaar duurder, terwijl de sponsoropbrengsten gelijk blijven of zelfs terug lopen. Daarnaast zijn er meer dan 200 vrijwilligers nodig om deze dag veilig tot een succes te brengen. Ook wordt het ieder jaar weer moeilijker om dit aantal mensen gemobiliseerd te krijgen. De kosten en de inzet van de organisatie, die ook enkel uit vrijwilligers bestaat, wegen niet meer op tegen de baten. Wij vinden het allemaal heel erg jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen."

Naast een wedstrijdprogramma kende de afgelopen editie een 'ongekende opkomst' bij de toertocht, die speciaal is opgezet voor vrouwen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Tevens was er ruime belangstelling voor de clinic, waarbij het voor een ieder mogelijk was om voor een dag 'In het wiel van' Marianne Vos en nog diverse andere bekende Nederlanders te kunnen rijden en gezamenlijk van een barbecue te genieten.

Dit zijn onderdelen die aankomend jaar 'zeer zeker' terug zullen keren, benadrukt de organisatie. Net als de wedstrijd voor handbikers, waar ook dit jaar weer de wereldtop aan de start stond. Over de verdere invulling van het wielerfestival komt in het najaar meer duidelijkheid.