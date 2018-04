Jonge badmintonners op koers

WERKENDAM • Dit seizoen neemt BC Cross Smash uit Werkendam met maar liefst zes teams deel aan de jeugdcompetitie: één team onder 17 jaar, twee onder 15 jaar en drie teams onder 12 jaar. Afgelopen weekend werd de achtste van tien speelrondes gespeeld. Na deze ronde staan maar liefst twee teams op de eerste plaats en twee op de tweede plaats.

De wedstrijd van regioteam 1, bestaande uit Marlies de Jong, Gernine Koek, Kim Beumer, Kylian Bot, Daniel Schermers en Joris de Jong, is verzet naar 28 april. Het team heeft tot nu toe een zwaar seizoen, maar sprokkelt zijn wedstrijden bij elkaar. Met een goede eindsprint kan dit team nog als vierde eindigen.

Opstapteam 1 speelde thuis tegen Siver Shuttle en won deze zeer overtuigend met 8-0. Het team trad aan met de vastspelers Andreas Cornet, Matthias de Jong, Patrick Oevermans en Cas Speksnijder. Dit team komt in dezelfde poule uit als Opstapteam 2. Momenteel staat Opstapteam 1 op de eerste plaats, maar Opstapteam 2 heeft minder wedstrijden gespeeld. Het tweede Opstapteam mocht in de uitwedstrijd tegen Shuttle Up dus geen steek laten vallen en deed dat ook niet! Alle wedstrijden werden in twee sets gewonnen. De onderlinge wedstrijd tussen de tweede Cross Smash teams op de laatste speeldag (2 juni) bepaalt welk team zich mag laten kronen tot kampioen onder 15 jaar.

Het derde, vierde en vijfde Opstapteam komen alle drie uit in de competitie onder 12 jaar. Het derde opstapteam bestaat voornamelijk uit spelers die vorig jaar reeds uitkwamen in de onder 12 competitie. Ze laten zien het afgelopen jaar veel te hebben geleerd en gaan nu ook trots aan kop. Dit weekend wonnen zij met 5-3 van Opstapteam 4. Opstapteam 4 houdt zich met de jongelingen Jasmijn Ebert en Daan Verschuren zeer goed staande en strijdt in de volgende wedstrijd met Ommoord 1 om de tweede plaats.

Opstapteam 5 bestaat volledig uit eerstejaars spelertjes. Dit weekend kwamen Jeanne Brouwer, Niels Dekker, Janniek Goedegebuure en Leonard Oevermans in actie tegen Alblasserdam. Nadat de eerste drie wedstrijden waren verloren, won het team knap drie van de vier enkelspelen. Daarna wonnen Niels en Jeanne ook de afsluitende dubbel, waardoor een knappe 4-4 werd behaald.

Regioteam 1 en Opstapteam 2 hebben op 28 april een inhaalwedstrijd tegen SNA Badminton. Voor de overige teams is door de meivakantie en vele feestdagen het volgende competitieweekend pas weer op 26 mei. De week daarop (2 juni) is de laatste speelronde en kunnen we onze kampioenen huldigen. Het weekend daarop staan de Badminton Kampioenschappen Gemeente Altena op het programma.