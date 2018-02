Strijdend ACKC verliest nipt en degradeert

ALMKERK - ACKC is er zaterdag in Ritthem niet in geslaagd degradatie naar de derde klasse af te wenden.

Voorafgaand aan het duel van zaterdag was de spanning voor ACKC om te snijden. Het jonge team in opbouw kon alleen bij winst op Atlas nog degradatie ontlopen. ACKC, gesteund door veel meegereisde supporters, begon de wedstrijd voortvarend. Al snel was er een 2-0 voorsprong voor het Jeugdsportfondsteam.

Die voorsprong werd echter niet lang vastgehouden en halverwege de eerste helft was de stand alweer 3-3 gelijk. De strijd ging behoorlijk gelijk op en telkens wanneer de thuisploeg op voorsprong kwam, sloeg ACKC snel weer terug. Dat zorgde uiteindelijk voor een ruststand van 10-10.

De strijd lag daarmee geheel open en het beloofde een spannend tweede bedrijf te gaan worden. In de tweede helft werd er om en om gescoord. Met wat tactische wissels probeerde coach Den Hartog de tegenstander te bestrijden. Enkele keren werden Sabine Meerman en Amber de Ruiter gewisseld, maar voor het wedstrijdverloop maakte dat niet heel veel uit.

De wedstrijd werd steeds spannender naar gelang het einde naderde. Halverwege de tweede helft was de stand 16-17 in het voordeel van ACKC. Er waren vele mogelijkheden aan beide kanten en de spanning op de tribune en de bank nam alleen nog maar toe.

Het ACKC/Jeugdsportfondsteam deed er alles aan om de laatste strohalm te grijpen. Natasja Kuipers en Stef Mommers brachten ACKC weer op voorsprong nadat Atlas telkens weer langszij was gekomen. Vier minuten voor tijd kreeg Frank Bakker op ongelukkige wijze een stip tegen van de matig leidende scheidsrechter en direct daarna werd de ACKC verdediging te simpel verschalkt en was het 20-19. In de laatste minuut maakt Frank Bakker met een schot van afstand de 20-20.

In extremis wist Atlas met een, volgens ACKC 'heel dubieuze' goal die in eerste instantie leek te worden afgekeurd, de 21-20. Daarmee werd duidelijk dat ACKC het volgend zaalseizoen in de de derde klasse moet gaan opereren. Dit seizoen was vooraf al duidelijk dat ACKC het vanwege de vele verjongingen in het team heel moeilijk zou gaan krijgen in de sterk bezette tweede klasse I. Desalniettemin werden de groen/witten in geen enkele wedstrijd 'weggespeeld'.

Alvorens de veldcompetitie weer word opgepakt volgt er nog één competitiewedstrijd in de zaal, over twee weken tegen de ongeslagen kampioen Maassluis.