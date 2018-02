Internationale prijs voor Femke Golverdingen

werkendam • Tijdens een internationale jeugdwedstrijd in Antwerpen wist Biesboschzwemmer Femke Golverdingen zich afgelopen weekend in de prijzen te zwemmen.

Femke Golverdingen wist op de 50 rugslag naar een derde plaats te zwemmen bij de meisjes 17 en 18 jaar. Ze bleef Sacha Maas (vierde) en Julia Verhoeven (zesde) in deze categorie voor. Later werd Golverdingen zesde op de 200 rugslag in deze categorie.

De laatste zwemster van in totaal vier Biesboschzwemmers die meededen in Antwerpen was Romée van Rossem, zij kwam op twee nummers aan de start en wist drie persoonlijke records te zwemmen. Op de 50 rugslag werd Van Rossem keurig achtste en zwom zij een seconde sneller dan ooit. Ze bleef op enkele tienden van een seconde steken van een limiet voor de regiozomerkampioenschappen. Op de 100 schoolslag zwom Van Rossem halverwege een nieuwe toptijd van een paar tienden. Haar eindtijd was bijna drie seconden sneller dan ooit.

De Werkendamse zwemmers hadden dit weekend nog meer te vieren. Bij de derde competitiewedstrijd in Papendrecht wist Tess Maas op de 25 meter vlinderslag het clubrecord uit 2004 te verbeteren. Ze verbeterde haar eigen persoonlijke record met ruim vier seconden.