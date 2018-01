Woudrichemmer Christian de Graaff wint in Aalst

WOUDRICHEM/AALST • Christiaan de Graaff uit Woudrichem heeft zaterdag de achtste editie van de Neswaarden Cross, die jaarlijks wordt georganiseerd door wielertoerclub Maas-Waal, gewonnen.

Het Land van Heusden en Altena was is Aalst sowieso goed vertegenwoordigd, want ook op de derde en vierde plaats eindigde een mountainbiker uit die streek. Daan van Vuuren uit Woudrichem werd derde, gevolgd door Gijs Nieuwkoop uit Veen.

Snelste Bommelerwaarder was Dirk Keijnemans uit Nieuwaal op 5. Hij was de beste deelnemer van boven de vijftig.

De volledige uitslag is hier te vinden.