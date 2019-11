Project Educatie en Voeding Altena voor herhaling vatbaar

ALTENA • Het project Educatie en Voeding, waarin basisschoolleerlingen kennismaken met streekproducten, krijgt mogelijk een vervolg.

Gemeente en de producenten zijn daarover met elkaar in gesprek.

Dit schooljaar heeft de pilot plaatsgevonden van een intensieve samenwerking tussen de basisscholen in de gemeente Altena en de Vereniging van Streekproducenten 'Puur uit Altena'.

Vier scholen

Het Icoonproject had als doel om een manier te vinden in de streek om kinderen van de basisschool (zowel onderbouw als bovenbouw) op een plezierige manier te leren waar ons eten vandaan komt.

Aan het pilot projectnamen vier scholen deel: de Voetiusschool uit Andel, De Sprankel uit Dussen, het Baken uit Werkendam en Het Fundament uit Genderen.

Lesmateriaal

Voor elke streekproducent werd lesmateriaal gemaakt door Peter van Houwelingen, plattelandsjournalist uit de gemeente Altena. Het lesmateriaal werd opgemaakt in twee varianten, afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

De school koos in samenspraak met de kinderen het bedrijf dat bezocht zou worden. Daarop werd het lesmateriaal afgestemd dat voorafgaand aan het bezoek aan de boerderij zou worden behandeld in de klas, in aanwezigheid van de betreffende streekproducent. 'Boer in de klas' dus.

Imkerij

In het voorjaar en in het najaar werden onder andere de bedrijven bezocht van Imkerij the Honeybin in Wijk en Aalburg en de kaasboerderij de Lange Hoeve in Genderen.

Het vervoer van school naar het bedrijf werd verzorgd door de Hankomotief, tevens een lid van de vereniging van streekproducenten.

In de theorieles leren de kinderen allereerst meer over voeding in het algemeen dat van de bedrijven uit de streek afkomstig is.

Nader bekijken

Fruit, groenten, aardappelen, melk, vlees, meel, brood, kaas, honing, eieren, fruitsap, het komt allemaal uit onze eigen woonomgeving. Dit wordt de kinderen uitgelegd en vervolgens kunnen zij kiezen welk product ze nader willen bekijken op een bedrijf in de streek.

Er was dit jaar veel animo voor de imkerij en voor de kaasboerderij.

Imkerpak

De bijen in het veld van dichtbij gadeslaan in een echt imkerpak en zien hoe de bijenkasten er van dichtbij uitzien waar de bijen de honing in opslaan, was erg in trek. De kinderen maakten op de imkerij een eigen kaars van bijenwas, een groot succes.

En op de melkveehouderij de koeien op stal zien en van dichtbij zien hoe kaas wordt gemaakt en proeven natuurlijk. Dat was ook een feestje.

Deelnemende bedrijven

Hieronder staan de deelnemende bedrijven:

Kaasboerderij de Lange Hoeve Genderen, Zorgboerderij den Hill Babyloniënbroek, Korenmolen Nooitgedagt Woudrichem, de Fruitschuur Werkendam en Almkerk, Geitenboerderij ' t Boerenhof Andel, Molen de Hoop Veen, Jan van der Beek Laanboomkwekerij en Cider Genderen, Klompenmakerij en Hankomotief Dussen, Landgoed Clootwijck Almkerk, Culinei Almkerk, the Honeybin Wijk en Aalburg, Buffelboerderij Verschuren Wijk en Aalburg, Akkerbouw- en vleesboerderij Tolenaars Nieuwendijk en de Kracht van bloemen Dussen.