Jongenskoor Neander zoekt leden

WERKENDAM • Voor jongens die van zingen houden en niet bang zijn voor een beetje uitdaging is er sinds begin dit jaar jongenskoor Neander.

Sietse van Wijgerden richtte het koor begin 2019 op. De eerste concerten hebben ze al achter de rug: ze werkten mee aan de Matthäus Passion in Vianen, en ze zongen Bach aria's in

Woudrichem.

Aanpakken

Er wordt wekelijks gerepeteerd op woensdag van 18:30 tot 19:30 uur in Muziekpraktijk Werkendam. "Je moet wel durven aanpakken, want je gaat niet enkel zingen, maar je leert ook je stem goed te gebruiken en je leert van blad zingen", richt Van Wijgerden zich tot aspirant-leden. Uiteraard is het mogelijk om een keer te komen kijken bij een repetitie.

Concert 28 september

Eerst komen luisteren bij een optreden kan ook: op 28 september om 20:00 uur zingt het jongenskoor mee in een concert in de grote kerk in Vianen. Meer informatie via sietse.wijgerden@gmail.com of de website: www.neanderjongenskoor.weebly.com.