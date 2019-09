Politiek lovend over plan voor haven Werkendam

ALTENA • Alle politieke partijen in Altena spraken afgelopen week hun waardering uit voor het inspiratiedocument over het Werkendamse havengebied. Wensen en uitdagingen zijn er nog genoeg.

De gemeente Altena heeft alle ontwikkelingen die te maken hebben met de scheepvaart in Werkendam op een rij gezet in een brochure. Die is kort voor de zomer gepresenteerd aan het ministerie en Rijkswaterstaat. "De minister was er erg blij mee", kon wethouder Matthijs van Oosten dinsdag aan de raadstafel Ruimte melden. Ook de politieke partijen spraken zonder uitzondering hun complimenten uit.

Uit hun jasje

De scheepvaartbedrijven groeien uit hun jasje op het huidige bedrijventerrein in Werkendam. Daarnaast leeft de wens voor een extra weg tussen het dorp Werkendam en de snelweg, een vrijliggend fietspad en het stimuleren van toerisme. Ook zijn er opdrachten van bovenaf, zoals bijdragen aan de waterstandsverlaging in de rivier en het versterken van dijken.

Deltaprogramma

Altena ziet kansen om de verschillende plannen te bundelen binnen het Deltaprogramma. Dat was in eerste instantie alleen bedoeld voor waterveiligheid, maar is verbreed met natuur en scheepvaart.

2030

"Vanaf 2028/2029 komt daar geld voor vrij", legde de wethouder uit waarom de nieuwe haven er pas in 2030 kan komen. Het kan alleen eerder als anderen de aanleg voorfinancieren. De provincie lijkt daar niet happig op. De politieke partijen gaven de wethouder mee om met de bedrijven te overleggen of zij bereid zijn om mee te betalen, als ze daardoor eerder hun plannen kunnen verwezenlijken en het geld uiteindelijk terugkrijgen.

Insteekhaven

Overigens wordt er intussen gewerkt aan een nieuwe insteekhaven om het ergste ruimtegebrek op te lossen; die kan naar verwachting in 2021 worden aangelegd. Er wordt momenteel druk overlegd over grondruil om dat mogelijk te maken.

Uiterwaarden

Diverse partijen vroegen aandacht voor de bedrijven in de uiterwaarden tussen Werkendam en Sleeuwijk, die mogelijk verplaatst moeten worden voor de aanleg van een nevengeul. Van Oosten erkende het probleem en gaf aan dat deze bedrijven in de klankbordgroep in elk geval nauwgezet op de hoogte worden gehouden.

Dijkgraaf den Dekkerweg

Veel aandacht was er verder voor de drukke Dijkgraaf den Dekkerweg. De meeste steun ging uit naar een nieuwe aansluiting op de rotonde bij de Tol.