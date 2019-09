Inwoner van Genderen wint 10.000 euro

• Leontine Borsato is ambassadeur van de BankGiro Loterij. (Foto: BankGiro Loterij)

GENDEREN • Een grote verrassing voor Michel uit Genderen. Hij heeft bij de BankGiro Loterij een bedrag van 10.000 euro gewonnen. De 39-jarige Michel weet wel raad met zijn prijs: "Fantastisch! Ik ga op vakantie met mijn twee kinderen."

De winnaar vervolgt: "Zo genieten mijn dochters ook mee. Zij mogen bepalen waar we heengaan, dus het wordt Disneyland. Zelf zit ik middenin een verbouwing. Dit bedrag komt dus goed uit."

Culturele organisaties

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland: niet alleen deelnemers winnen, ook tal van culturele organisaties zoals musea, molens en monumenten. Met de helft van ieder lot dragen de ruim 600.000 BankGiro Loterij-deelnemers maandelijks bij aan cultuur in Nederland. Hierdoor kon de Loterij in 2019 ruim 79,4 miljoen euro verdelen onder 77 culturele organisaties.