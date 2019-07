Estafetteloop vanuit Brussel levert Team Altena 5000 euro op

ALTENA • Team Altena heeft zaterdag met een estafetteloop van de Haïtiaanse ambassade in Brussel naar de kringloopwinkel van Woord en Daad in Gorinchem 5000 euro opgehaald voor het goede doel.

Team Altena gaat in september weer meedoen met de Woord en Daad-actie tegen kindslavernij in Haïti door de Mont Ventoux gesponsord te beklimmen. Wandelend, hardlopend of met de fiets.

Om daarvoor sponsorgelden te verwerven hadden vijf hardlopers het idee bedacht om van de Haïtiaanse ambassade in Brussel - Nederland heeft geen ambassade - een hardloopestafette te houden naar de kringloopwinkel van Woord en Daad in Gorinchem.

Finish

Leendert van der Lugt uit Capelle aan den IJssel, Lean de Ruiter uit Dordrecht, Bert den Hartog uit Rijswijk en Adri en Arik Burghout uit Meeuwen finishten zaterdagmiddag na 156 kilometer lopen in Gorinchem.

Ze waren 's nachts om 03:00 uur bij de ambassade vertrokken.

"We hebben t-shirts laten maken met onze sponsors daarop", vertelt Adri. "Die hebben ons 5000 euro opgeleverd, dat geheel ten goede komt aan het goede doel. Onze hoofdsponsor, Van Harberden Accountants en Adviserus, heeft bovendien de kosten van de shirts voor zijn rekening genomen."

