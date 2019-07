Startsein voor Andels woonzorgproject Bloesemhoff gegeven

ANDEL • Woningcorporatie Woonlinie heeft maandag officieel de definitieve samenwerkingsovereenkomst met Stichting De Bloesemhoff en Stichting Prisma zorg in Andel ondertekend.

Na veertien jaar van wikken en weken over de plannen geeft Woonlinie daarmee nu eindelijk het startsein voor de bouw van zestien huurappartementen in de Bloesemhoff in Andel voor jongvolwassenen met een beperking.

"Het is een project met een lange adem, dat kunnen we wel zeggen. Het bleef nog even spannend tot het laatste moment, nadat de berekeningen van de bouwkosten definitief waren. Maar we zijn blij dat we in samenwerking met stichting De Bloesemhoff er uiteindelijk in zijn geslaagd om voor deze bijzondere groep huurders in Andel een passende en betaalbare huisvesting te kunnen bieden", aldus Peter van den Heuvel, directeur van Woonlinie.

Duurzame woningen

In totaal komen er zestien energieneutrale huurappartementen, gasloos en voorzien van zonnepanelen, met twee gemeenschappelijke ruimtes voor bewoners met een zorgbehoefte, gefaciliteerd met 24-uurszorg van Prisma. Dit project wordt ontwikkeld op de oude locatie van de Notenhoff in Andel.



In samenspraak met Stichting De Bloesemhoff is het plan ontworpen door Centrum Architecten. Het woonproject Bloesemhoff wordt ontwikkeld door Bouwlinie. De aannemers zijn Tankens uit Andel en installatiebedrijf Van Gammeren uit Veen.

Start bouw

Volgens projectleider Thijs Voncken staat de start bouw gepland voor net na de zomervakantie. De oplevering vindt vooralsnog plaats in het tweede of derde kwartaal van 2020, waarna de bewoners er daadwerkelijk kunnen gaan wonen. Er zijn nog een aantal huurappartementen beschikbaar.

http://www.bloesemhoff.nl