Bijzondere bodypaint voor bruid Carin en paard Gaya

SLEEUWIJK • Een bijzondere dag, vrijdag, voor bruid Carin en haar paard Gaya.

Beiden werden in dezelfde stijl gebodypaint door Annewieke Kapel van Wieks Art uit Sleeuwijk. Sylvia Weenink maakte vervolgens foto's van bruid en paard in het Almbos in Giessen.

Annewieke neemt in juli deel aan het Wereld Kampioenschap Bodypainten in Klagenfurt, Oostenrijk samen met haar model David House. Thema's tijdens de wedstrijd zijn 'Galactic Zoo' & 'Clear Mind - Clean Planet'. In dit thema heeft Annewieke haar ontwerpen voor de bodypaints gemaakt. Ook het verhaal achter de bodypaints is een belangrijk onderdeel van de wedstrijd.