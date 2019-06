Al 25 jaar dagelijks een grote diversiteit aan activiteiten bij Altenahove

ALMKERK • Een klein hecht team ontfermt zich dagelijks liefdevol, maar vooral zeer betrokken, over de klanten die de dagbesteding van Altenahove bezoeken.

Bij Harriët, Roselie, Hilde en Carianne staan de bezoekers van de dagbesteding bovenaan. "Zij hebben prioriteit. Maar de familie is net zo belangrijk. Vaak komen mensen hier namelijk om de mantelzorgers te ontlasten. Dan moeten ook zij een goed gevoel hebben", zegt Hilde.

Roselie vult aan: "Zeker bij de generatie die nu de dagbesteding bezoekt, staat trouw aan de partner hoog in het vaandel. Bij wijze van spreken vallen mensen liever uitgeput neer dan dat zij toegeven dat het thuis eigenlijk niet meer gaat. Het 'tot de dood u scheidt' wordt heel letterlijk genomen. Het is voor hen moeilijk om aan te geven dat het niet meer lukt met een dementerende partner. Daar komt schaamte en schuldgevoel bij kijken."

Harriët: "Maar als mensen eenmaal binnen zijn horen we heel vaak: 'hadden we het maar eerder gedaan. Wat is dit fijn!!' We merken ook dat contacten die hier gelegd zijn lang behouden blijven. Mensen ontmoeten lotgenoten, zitten in hetzelfde schuitje en voelen zich begrepen."

Tevreden klant

Het allerfijnste aan hun werk op de dagbesteding in Altenahove? Dat is niet moeilijk, zeggen de dames in koor: "Als een klant tevreden naar huis gaat, dan is onze dag goed. Zeker als mensen er eerst tegenop zagen om hierheen te komen."

Volgens Harriët, die inmiddels veertig jaar werkzaam is voor De Riethorst Stromenland, waarvan 25 jaar op zorglocatie Altenahove, is nog steeds te weinig bekend wat een dagbesteding te bieden heeft.

"Onze voelsprieten staan altijd 'aan'. Zodra mijn collega's of ik door hebben dat mensen gebaat zijn bij een bezoek aan de dagbesteding, doen we er van alles aan om de drempel te verlagen. We maken een praatje, leggen dingen uit. Een bezoek aan de dagbesteding is voor sommigen waardevol en kostbaar. Er zijn mensen die zo eenzaam zijn dat de enige keer in de week dat ze iemand spreken hier op de dagbesteding is."

Volgens het team onderscheidt dagbesteding Altenahove, dat alle werkdagen open is tussen 9:30 en 16:00 uur, zich doordat zij in een verpleeghuis is gevestigd. "Verschillende disciplines zijn hier werkzaam: fysio- en ergotherapie, logopedie en dergelijke. Wij kunnen gebruik maken van hun specialisme en behandeling." De activiteiten op de dagbesteding zijn divers.

"Natuurlijk kiezen de klanten zelf wat ze willen doen. Omdat we zo'n klein hecht team zijn, en rijk zijn aan een grote groep trouwe vrijwilligers die meedenkt en de handen uit de mouwen steekt, is er veel mogelijk. Van vissen tot haken, van wandelen tot knutselen. Soms sluiten we aan bij een activiteit in de Almzaal. Maar ook als iemand even helemaal niets wil, naar de tv wil kijken: het kan en mag allemaal."

Middagmaaltijd

Er is één vast gegeven binnen de dagbesteding: de middagmaaltijd. "We zeggen altijd dat de mensen als ze bij ons komen ook meteen uit eten gaan in Almkerk. We gaan namelijk tussen de middag met de klanten naar het restaurant."

De lijst met activiteiten die op de dagbesteding worden gedaan is lang: zo wordt er gewerkt aan beweging, geheugen en concentratie worden getraind en op peil gehouden, er is ruimte voor muzikale en creatieve activiteiten en wie wil kan ook meedoen aan huiselijke activiteiten en verzorging. Daarnaast trekken de dames van de dagbesteding er graag met de klanten op uit en wordt de groep binnen Almkerk betrokken bij diverse activiteiten.

"Tijdens Kunstlicht, dat in december in Almkerk werd gehouden, hebben bewoners samen met vrijwilligers potjes gehaakt. Ook de deelnemers van de Roefelweek komen hier jaarlijks langs en de kinderen van de Almgaard zijn bijna kind aan huis. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de jaarlijkse Winterfair die in november wordt gehouden. Daar gaan we na de zomervakantie weer voor aan de slag. Want ja: de dagbesteding is zelfvoorzienend. Er is dus geen potje waar we op terug kunnen vallen. Gelukkig weet inmiddels iedereen in de omgeving dat we eigenlijk alle materialen wel kunnen gebruiken om iets mee te maken. Hout, stofjes, papier, wol: alles is welkom."

Meer informatie of aanmelden: 0800-0202015 of bureauzorgadvies@drsn.nl.