Burgemeester wil aan veiligheidsgevoel Nieuwstraat werken

ALMKERK/RIJSWIJK • De huisvesting van arbeidsmigranten aan de Nieuwstraat in Rijswijk is op papier in orde, maar omwonenden ervaren dat niet zo. Burgemeester Marcel Fränzel hoopt dat het gevoel van veiligheid hersteld kan worden.

Die wens sprak Fränzel dinsdagavond uit tijdens de Altenatafel op het gemeentehuis, waar verontruste bewoners van de Nieuwstraat en De Geer de ruimte kregen om hun gevoelens te bespreken met de politiek.

"Ik voel met u mee en ik sta naast u als het gaat om de veiligheid", zei de burgemeester tegen de Rijswijkers. "Wij willen ons maximaal inzetten om aan het veiligheidsgevoel te werken."

Uit de loopgraven

Tegelijkertijd riep hij de omwonenden op om 'uit de loopgraven te komen' en om in gesprek te gaan met gemeente, politie en uitzendorganisatie Covebo om samen tot een werkbare situatie te komen.

"Ik weet dat Covebo daartoe bereid is. Geef Covebo de kans om een nieuwe huismeester aan te stellen en geef ons de kans om de veiligheid weer op peil te krijgen. Dit is nu wat het is. Laat het verleden rusten en geef ons die herstart."

Buurtbewoners maken zich nog altijd grote zorgen over de overlast van de grote groep arbeidsmigranten, die woont in een pand aan de Nieuwstraat in Rijswijk.

Steekpartij

In een brief aan het gemeentebestuur schreven omwonenden eerder al over meerdere vechtpartijen, overmatig drankgebruik en geluidsoverlast. Ook hebben bewoners van de Nieuwstraat en De Geer te maken met intimiderend gedrag en parkeerproblemen. 'Absoluut dieptepunt' was volgens de omwonenden de steekpartij op 11 april.

"Een zeer ernstig incident", vindt ook burgemeester Fränzel. "Het was voor mij de eerste keer dat ik in contact kwam met deze groep arbeidsmigranten."

Het steekincident leidde tot een inspectie op 15 april en daaruit blijkt dat de gegevens van de in totaal 38 bewoners van het pand aan de Nieuwstraat, waar een woonbestemming op zit, in orde zijn, aan de brandveiligheid niets mankeert en dat in het verleden door de gemeente Woudrichem terecht een bouwvergunning is afgegeven.

"Er is geen rechter die de gemeente Woudrichem heeft teruggefloten", benadrukte Fränzel dinsdagavond nog maar eens.

Overigens schreven de eigenaars van het pand aan de Nieuwstraat nog in een brief aan het college en de gemeenteraad dat het grootste deel van de Nieuwstraat en De Geer geen last heeft van de bewoners van het voormalige winkelpand.

Leugens en valse meldingen

"Deze mensen communiceren ook gewoon met deze bewoners en drinken zelfs af en toe samen een drankje", aldus de eigenaars, die stellen dat er 'slechts twee of drie mensen koste wat kost' de arbeidsmigranten weg proberen te krijgen uit Rijswijk. "Wij vinden het meer dan ongelooflijk dat deze drie mensen, die boze brieven vol leugens blijven sturen en die blijven bellen met valse meldingen, zo'n groot podium krijgen."

Voor inspreker Martin Viveen, die naar eigen zeggen in ieder geval namens acht omwonenden sprak, gaat de discussie ook niet zozeer over de arbeidsmigranten, maar wel over de veiligheid in zijn straat.

Twee zaken die volgens raadslid Phililp den Haan van AltenaLokaal moeilijk van elkaar los te koppelen zijn. Hij stelde dat Altena in gesprek moet blijven met de inwoners van Rijswijk.

Daar was CDA'er Gerard Paans het helemaal mee eens. "Wij moeten als gemeente in staat zijn om dat gevoel van onveiligheid weg te nemen. Ga nog een keer met de omwonenden in gesprek en hou alles nog eens tegen het licht. Het kan dan zijn dat de situatie uiteindelijk alsnog niet goed voelt, maar dan is wel duidelijk dat alles goed is doorlopen."

Christian Alderliesten van Progressief Altena sprak van een 'impasse'. "We zitten tussen het gevoel van 'dit moet niet kunnen', maar dat het wel vergund is."

Tom Oostra