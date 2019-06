'Over de grens' op kastelendag

DUSSEN • De landelijke dag van het kasteel is altijd op Tweede Pinksterdag en dit jaar is het thema: 'Over de Grens'.

Ook Kasteel Dussen doet weer mee en nodigt iedereen uit om op 10 juni van 11:00 tot 17:00 uur de grenzen te komen verleggen. Er is voor jong en oud een wereld te ontdekken.

Bijvoorbeeld die van de fiets- en stepsport op de pumptrack, de kikkerprinses uit het poppentheater, het kampement van de Heeren van Altena, het muzikale kleurfeest, The Ferrymen, batikkunstenares Shelly Lapré, de waterparels op de gracht en de bootjes, het Visserijmuseum, het treintje, het kinderbos met de spelletjes en de markt. In het kasteel komen de verhalen van vroeger tot leven: kijk niet vreemd op, als je de bewoners van 'over de grens' tegen het lijf loopt.

Entree: kinderen tussen 4 en 12 jaar 4 euro, vanaf 13 jaar 6 euro, er is geen mogelijkheid om te pinnen.