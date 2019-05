Altena wil bijenlinten 'serieus onderzoeken'

ALTENA • Het college van Altena wil de aanleg van zogenoemde bijenlinten, bedoeld om de bij en andere insecten te helpen in hun voortbestaan, 'serieus onderzoeken'.

Ook wil de gemeente kijken naar een ander maaibeleid om insectensterfte tegen te gaan. Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van Progressief Altena en CDA.

Het college benadrukt wel dat de maatregelen nog niet in een vergevorderd stadium zijn. "Op dit moment zijn de mogelijkheden nog onvoldoende inzichtelijk en daarmee ook nog niet volledig rijp voor uitvoering", schrijft het.

Dat betekent echter niet dat er nu niets gebeurt op het gebied van biodiversiteit in Altena. "Waar mogelijk proberen wij het maaien van de bermen in het buitengebied al te versoberen. Zo laten we in enkele brede bermen (Woudrichemseweg, Dijkgraaf den Dekkerweg) tijdens de eerste maaironde een strook staan. Ook worden de sloottaluds dit jaar één keer gemaaid, in plaats van twee keer zoals in voorgaande jaren gebruikelijk was en stoppen we waar mogelijk met het bijmaaien rondom verkeersobstakels."

Altenanatuur

Verder worden allerlei organisaties zoals, Altenatuur, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch, Brabants Landschap en bewonerscollectieven door de gemeente ondersteund.

B&W onderschrijft de zorgen van Progressief Altena en CDA over de afname van het aantal insecten. "Wij twijfelen niet aan de onderzoeksrapporten waaruit blijkt dat er sprake is van een zorgelijke teruggang van de insectenpopulatie. Landelijk wordt onderkend dat de openbare ruimte onvoldoende bijdraagt aan de biodiversiteit. Er is dus ook in Altena werk aan de winkel!"

Bij de harmonisatie van het groenbeheer en groenbeleid en bij nieuwe ontwikkelingen krijgt biodiversiteit dan ook een 'belangrijke plek'. "We realiseren ons hierbij wel dat er altijd sprake zal zijn van een afweging van verschillende belangen."