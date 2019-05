Almkerkse slager houdt speciale actiedag voor Alpe d'HuZes

ALMKERK • Keurslager Theo Barten in Almkerk houdt vrijdag 24 mei een speciale actiedag om nog meer geld te kunnen ophalen voor de deelname aan Alpe d'HuZes.

Deze dag zijn de gevulde stokbroden in de aanbieding - 1 voor 3 euro; 2 voor 5 euro - en de gehele opbrengst van de verkoop van deze broden gaat rechtstreeks naar Alpe d'HuZes/KWF Kankerbestrijding.

Ook is er een springkussen voor de kids en ook daarvan gaat de opbrengt in zijn geheel naar Alpe d'HuZes/KWF. Dit alles is mogelijk gemaakt mede dankzij sponsors.