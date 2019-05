Winkels in Altena beloond voor Fairtrade-bananen

ALTENA • Acht winkels in Altena zijn door de Fairtrade-werkgroep binnen de gemeente Altena beloond, omdat ze alleen maar Fairtrade-bananen verkopen.

Het gaat om Boon's Markt in Woudrichem, Spar in Rijswijk en Spar in Andel, Gerard & Suus in Wijk en Aalburg, Spar in Dussen, Coop in Nieuwendijk, Spar in Genderen en de MCD in Werkendam. Afgelopen week was het Fairtrade Week.