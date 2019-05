Altena Bier lanceert 'Zoen van Woudrichem'

• Het college van B&W nam 'De Zoen van Woudrichem' in ontvangst bij de hopkuil van Landgoed Kraaiveld. (Foto: aangeleverd)

• Het college van B&W nam 'De Zoen van Woudrichem' in ontvangst bij de hopkuil van Landgoed Kraaiveld. (Foto: aangeleverd)

WOUDRICHEM/OUDENDIJK • Altena Bier heeft vrijdag het bier 'De Zoen van Woudrichem' gelanceerd. Dit ter herdenking van het feit dat Jacoba van Beieren zich 600 jaar geleden in Woudrichem verzoende met haar oom Jan VI.

Het naar middeleeuwse receptuur gebrouwen witbier smaakt 'verfrissend fruitig en zeker ook hedendaags', zo laat de brouwer weten.

Cuyt Bier

Het biertype heet officieel Kuit of Cuyt Bier en is als enige Nederlandse bierstijl internationaal erkend. Kuit wordt gebrouwen met haver, tarwe- en gerstemout en licht aromatische hop.

Hoppalen

Altena Bier heeft de ambitie om de hopteelt in het Land van Altena te herintroduceren. De afgelopen weken zijn er in vijftien kernen op meer dan twintig locaties hoppalen met hopplanten geplaatst.

Het Land van Altena was in de tijd van Jacoba van Beieren één van de belangrijkste hopproducenten in de Nederlanden. Samen met Brabants Landschap probeert Altena Bier de hopteelt weer op de kaart te zetten.

21 soorten bier

Met deze hop gaat Altena Bier op termijn 21 verschillende biersoorten brouwen: voor iedere kern in Altena een eigen bier.

'Zorgbrouwerij'

Op landgoed Kraaiveld werkt Altena Bier aan de realisatie van een 'zorgbrouwerij' waar op duurzame wijze deze bieren gebrouwen gaan worden en waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden.

Het motto is dan ook dat Altena Bier met zorg gebrouwen wordt.

Het bier is bij de meeste lokale supermarkten- en bij veel horeca ondernemers op het eiland te bestellen.