Mudrun door Almkerkse weilanden en sloten

ALMKERK • Jongerencentrum De Pomp houdt zaterdag 1 juni 2019 de enige echte Mudrun van Altena.

Een run van ruim twee kilometer met diverse obstakels, dwars door weilanden, sloten en over modderig terrein. Een enthousiaste groep medewerkers van De Pomp wil op deze sportieve manier geld ophalen voor de uitbreiding en verbouwing van De Pomp in Almkerk. Iedereen vanaf 12 jaar kan meedoen. Het is aan de deelnemers zelf om te bepalen of ze het parcours per run één keer afleggen of zelfs meerdere keren.

Om 11:00 uur, 13:30 en om 15:00 uur start er een run. De start en finish zijn op het terrein van René Schutte Hoveniersbedrijf, Broekgraaf 4 in Almkerk. Uiteraard wordt er voor catering gezorgd en ook aan de kinderen is gedacht met onder andere een mini-mudrunbaan en een springkussen.

http://www.mudrunaltena.nl