Altena zoekt burgemeester die midden in gemeenschap staat

ALTENA • Inwoners van Altena willen graag een burgemeester die tussen de mensen staat.

Dat blijkt uit een eerste inkijkje in de uitslag van de enquête, die uiteindelijk moet leiden tot een profielschets voor een nieuwe burgervader of –moeder.

53 procent van de 548 respondenten vinkte die betrokkenheid als belangrijkste eigenschap aan. Ook moet een nieuwe burgemeester zich goed kunnen inleven in de mensen in Altena en gaat hij of zij gemakkelijk met allerlei soorten mensen om. Goede bestuurlijke contacten in de regio en ook op landelijk niveau én het lef om op moeilijke momenten knopen door te hakken maken de top vijf compleet.

De vertrouwenscommissie had op voorhand een lijst van zestien eigenschappen opgesteld, waaruit inwoners van Altena konden kiezen. Bij het zeventiende criterium 'Anders, namelijk…' werd vaak affiniteit met sport of natuur en milieu genoemd. Ook een christelijke achtergrond of op zijn minst respect voor de geloofsovertuiging van de streek vinden mensen belangrijk.

Basis

De enquête vormt de basis van de profielschets, die eind deze maand door de gemeenteraad vastgesteld wordt. Driekwart van de respondenten vulde de vragenlijst digitaal in, ongeveer evenveel mannen als vrouwen en de meesten in de leeftijdscategorie 46 tot en met 65 jaar.

De komende weken wordt de definitieve analyse verwacht. Aangevuld met de gesprekken die raadsleden in de dorpen van Altena hebben gevoerd, de ontbijtsessies op het gemeentehuis en het verwachtingspatroon van de jongerenraad Going4Altena en belangrijke partners op het gebied van veiligheid als brandweer, politie en het Openbaar Ministerie moet de enquête leiden tot de profielschets.

Op 28 mei wordt in het bijzijn van commissaris van de Koning Wim van de Donk de profielschets vastgesteld door de gemeenteraad. waarna de sollicitatieprocedure kan beginnen. De verwachting is dat er aan het einde van dit jaar een nieuwe burgemeester benoemd kan worden voor Altena. Tot die tijd is Marcel Fränzel waarnemer.

Tom Oostra