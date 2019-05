Europese CDA'er bezoekt Altena

ALTENA • CDA Altena haalt de Brabantse kandidaat voor het Europees Parlement Tom Berendsen naar de gemeente.

Berendsen bezoekt woensdag met een delegatie van CDA Altena een tweetal bedrijven, namelijk Werkina in Werkendam en een landbouwbedrijf.

CDA-wethouder Matthijs van Oosten vindt het belangrijk om een directe lijn met Brussel te hebben, laat hij weten.

"Belangrijke dossiers voor onze gemeente, zoals het landbouwbeleid, vitaal platteland, economie, banen en innovatie liggen ook in Brussel op tafel. Het is belangrijk dat er iemand met een Brabantse bril naar die dossiers kijkt, liefst met praktijkvoorbeelden uit ónze regio in het achterhoofd. Als CDA willen we de lijntjes die we hebben inzetten voor de gemeente. Tom Berendsen moet de komende jaren in Brussel een belangrijke rol voor ons gaan vervullen." Berendsen (36) staat op de derde plaats van de CDA-lijst voor de verkiezingen van 23 mei.

"Het is van groot belang dat we als provincie aan tafel blijven zitten in Brussel", stelt Berendsen zelf. "Als ik gekozen word dan ga ik vol energie werken aan oplossingen en aan kansen pakken voor onze provincie. Het is daarbij van groot belang om de lijntjes kort te houden, ook met de gemeente Altena."