Hankse petitie over A27

HANK • Bezorgde inwoners van Hank zijn een petitie gestart over de veiligheid en de leefbaarheid in Hank in relatie tot de toekomstige aanpassingen aan de A27, zoals de verbreding van de snelweg, de spitsstroken en het verleggen van de afrit vanuit de richting Breda naar Utrecht.

In de afgelopen weken is niet alleen een petitie online gezet, maar zijn de initiatiefnemers ook langs de Hankse deuren gegaan om bewoners uitleg te geven over de gevolgen die de aanpassingen aan de A27 hebben voor het dorp. Ze wijzen o.a. op de grotere verkeersdrukte door het dorp en de gevolgen voor de leefbaarheid van Hank door toenemende uitstoot van fijnstof. "Doet u mee ons rustieke dorpje te behoeden voor onveiligheid en milieuvervuiling?", zo staat in de petitie te lezen.

Het initiatief voor de petitie is ontstaan naar aanleiding van een inloopspreekuur van AltenaLokaal in februari. "De zeer beperkte informatievoorziening over de gevolgen die de aanpassingen aan de A27 zullen hebben voor het dorp Hank en daarbij de onduidelijkheid welke maatregelen voor het aanpassen van het Onderliggende Wegennet (OWN) in Hank bij de gemeente op tafel liggen, hebben uiteindelijk geresulteerd in het opstellen van een petitie", laten initiatiefnemers Harold de Kort, Ger van Velthoven, Kees de Wit, Roelie Kievits en Danny en Marieke Boomsluiter weten.

"Daarbij moet tevens gezegd worden dat er onder de bevolking van Hank een merkbare zorg leeft dat met een steeds groter wordende gemeente de afstand tussen de burgers uit Hank en het gemeentebestuur zo groot is dat signalen omtrent veiligheid en leefbaarheid onvoldoende worden opgevangen."

https://www.petitie24.nl/petitie/2368/veiligheid-en-leefbaarheid-in-hank