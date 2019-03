De Peppel in Dussen viert carnaval

DUSSEN • Op basisschool De Peppel in Dussen werd vrijdag 1 maart een carnavalsviering gehouden.

Twee leerlingen openden de ochtend door het carnavalsmonument, dat voor het MFA gebouw de Dussenaar staat, te versieren.

Hierna startte de lawaaioptocht waarin alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 meeliepen, samen met ouders en de Raad van Elf. Alle leerlingen hadden lawaai-instrumenten gemaakt om lekker veel herrie te maken tijdens de optocht.

Na de optocht volgde er een spelletjescircuit dat geheel in het teken stond van carnaval. Er werd gehost, in de polonaise gelopen, een pannenkoek gegeten, bingo gespeeld, een modeshow gelopen en een masker gemaakt. In de middag speelden de bovenbouwgroepen het spel: 'Minute to win it' en het spel: 'The Battle of the Peppel'.