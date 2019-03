De Wilgenhoek Hank luidt carnaval in

HANK • OBS De Wilgenhoek in Hank heeft vrijdag carnaval ingeluid met een groot feest.

Het eerste deel van de ochtend hebben de kinderen spelletjes gespeeld in groepjes. Zo mochten ze Jenga torens bouwen, werden ze geschminkt, konden ze blik gooien en dansen. Voor het groepje met de meeste punten was er een leuke prijs te verdienen.

Na de spelletjes was het tijd om even wat lekkers te eten en te drinken en buiten te spelen. Want daarna moest er 'gehost' worden! Samen met de Raad van Elf werd de polonaise ingezet en hebben de kinderen heerlijk gefeest.