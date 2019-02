Eethen krijgt in maart struikelsteen voor Frits Citroen

EETHEN • Bij het voormalige woonhuis van Frits Citroen in Eethen wordt op 12 maart een zogenoemde struikelsteen gelegd.

Tijdens een korte en sobere ceremonie zal Gunter Demnig, de initiatiefnemer van deze 'Stolpersteine' in heel Europa, deze steen leggen.

Onder de vlag van de voormalige Cultuurraad Aalburg werd afgelopen september stil gestaan bij enkele aangrijpende gebeurtenissen in 1943. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 75 jaar geleden de Joodse heer Frits Citroen, die met zijn gezin uit veiligheidsoverwegingen in Eethen was gaan wonen, vermoord in Auschwitz.

Als tegenhanger van dat tragische overlijden, kwamen twee Joodse jongetjes vanuit Amsterdam naar Eethen en Drongelen, ook 75 jaar geleden. Zij doken onder bij moedige inwoners en wisten zonder hun ouders de oorlog te overleven. Beide jongens (nu 75 en 80 jaar oud) leven nog altijd.

Eén van hen, Daniël Kraal, was aanwezig toen in september een gedenkteken in Eethen werd onthuld als voorloper van de struikelsteen, die in eerste instantie in 2020 gelegd zou worden. Destijds is een herdenkingsboekje huis aan huis verspreid in de voormalige gemeente Eethen.