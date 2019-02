Praise United: 'We zingen, bidden en zoeken samen'

ALMKERK • Ongeveer tachtig enthousiaste zangers en zangeressen hebben inmiddels vier avonden Praise United Almkerk achter de rug en laten zaterdag tijdens een afsluitend feestelijk concert van zich horen.

Vier avonden studeren Martin Brand en Henk Doest liederen in met de deelnemers aan het projectkoor, christelijke liederen waarin God aanbeden en geprezen wordt. Na die vier repetities wordt er een concert gegeven. Het draait bij Praise United echter niet per se om de muziek.

"Het is veel leuker als deelnemers iets meenemen voor de langere termijn. Als woorden of liederen een voedingsbodem krijgen en het ook op de omgeving impact heeft. Zo liet een deelnemer weten dat ze tijdens een avond zo was geraakt, ze had voor het eerst het gevoel 'gezien' te zijn door God, door mensen. Dat warme gevoel bleef haar bij, ook thuis. Dat is mooi en bijzonder als zoiets gebeurt in iemands hart. Dat kun je niet plannen."

Oprechtheid

Martin ervaart vooral de oprechtheid als kracht van Praise United. "We worden uitgenodigd om ergens te komen en met elkaar gaan we dan iets nieuws beleven. We kijken ter plekke wat er gebeurt, wat wel en wat niet past. We zingen, bidden en zoeken samen, het draait om verbinding met God en met elkaar. De weg naar een concert toe is net zo mooi als het concert zelf. En iedere keer heeft het iets eigens, iets echts."

Praise United beleeft in Almkerk inmiddels de derde editie, de deelnemers komen uit heel de gemeente Altena en ver daarbuiten. Met veel plezier bereiden zij zich voor op het concert, dat zaterdag 16 februari vanaf 19:30 uur in de gereformeerde kerk in Almkerk wordt gegeven. "Het concert is een feestje ter afsluiting van het project. We hopen dat de concertbezoekers deze avond meegenomen worden, dat zij voelen dat er wat gebeurt."

De werkgroep, verantwoordelijk voor de organisatie van Praise United Almkerk, vult Henk en Martin graag aan: "Door middel van het lied willen we uitdragen hoe fijn het is God te kennen en te weten dat Hij naar jou omziet, maar ook ons enthousiasme voor het Evangelie. Geloven kan ook leuk zijn!"

http://www.at-tickets.nl