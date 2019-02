Sleeuwijkse school verrast VoorleesExpress met cheque

SLEEUWIJK/LEERDAM • VoorleesExpress Leerdam werd onlangs verrast met een flinke cheque. De kinderen van basisschool De Morgenster in Sleeuwijk hadden namelijk met het verkopen van kinderpostzegels maar liefst 1.000 euro opgehaald. Sinds afgelopen jaar zijn scholen vrij om een lokaal goed doel te kiezen om hun opbrengst aan te schenken. Deze school koos voor VoorleesExpress Leerdam. De overhandiging vond vorige week dinsdag plaats.

Elke Brand, projectleider van VoorleesExpress Leerdam, ging op bezoek bij de school om daar de cheque in ontvangst te nemen. "Wat een geweldige actie en leuke verrassing! Natuurlijk nam ik voor de overhandiging een boek mee om aan de school uit voor te lezen. Een verhaal uit het bekende boek 'Meester Jaap', van Jacques Vriens. In dat verhaal leren de kinderen wat een goed verteld of voorgelezen verhaal met de beelden in je hoofd doet. Dat leek me wel toepasselijk."

Via VoorleesExpress Leerdam lezen vrijwilligers voor aan kinderen met een (dreigende) taalachterstand. Vrijwilligers komen 20 weken lang een uur lang in een gezin thuis om met de kinderen te lezen. In 2018 hebben negentig gezinnen met in totaal 34 kinderen meegedaan met het project. De eerste helft van 2019 doen er nu al dertien gezinnen met in totaal twintig kinderen mee.

Het project groeit in Leerdam dus nog steeds groter. Meer informatie over dit project is te verkrijgen via voorleesexpressleerdam@debibliotheekaanzet.nl.