'Snelheidsmeterspaarpot' aan Hoge Maasdijk in Andel

ANDEL • In Andel staat op de Hoge Maasdijk een bijzondere snelheidsmeter.

Het is een snelheidsmeter die geld opbrengt voor de inwoners van Andel. Iedere bestuurder van een motorvoertuig die op de Hoge Maasdijk langs de meter rijdt en zich aan de snelheid houdt brengt geld in de spaarpot. Dat is direct zichtbaar op het bord.

Het totaalbedrag komt ten goede aan een geluidsinstallatie voor Oranjevereniging Juliana.

De provincie Noord-Brabant is eigenaar van de zogenoemde snelheidsmeterspaarpot. De gemeente Woudrichem zorgt voor de inhoud van de spaarpot die het verkeer bij elkaar spaart. De spaarpot blijft tot 21 december staan.

Nul verkeersdoden

Wethouder Renze Bergsma, ambassadeur van de Brabantse campagne voor nul verkeersdoden, is blij met de spaarpot langs de Hoge Maasdijk. "Mensen vragen me wel eens of nul verkeersdoden niet te ambitieus is, maar je kunt toch niet zeggen dat we dan maar voor een paar moeten gaan? Natuurlijk gaan we echt voor nul. Deze snelheidsmeterspaarpot draagt een steentje bij aan de bewustwording van weggebruikers. Dat is een goede zaak."