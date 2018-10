Hankse ouders niet blij met verhuizing consultatiebureau

HANK • Ouders in Hank zijn niet blij met de verhuizing van het consultatiebureau naar Almkerk per 1 november.

In de Facebook-groep 'Je komt uit Hank als...' worden veel bezwaren geuit op het besluit van het college van B&W. Susan Busser klom als bezorgde ouder in de pen en schreef een brief aan verantwoordelijk wethouders John Bakker en Matthijs van Oosten.

"Door dit besluit verhogen jullie actief de drempel voor jonge (kwetsbare) ouders om hun opvoedkundige vragen te gaan stellen", schrijft Busser. "Daarnaast wordt het voor de groep van de meest kwetsbare ouders en kinderen ook lastiger om deze basisvoorziening in de medische zorg te bereiken. Er is tenslotte maar één keer per uur een OV-verbinding tussen Hank en Almkerk, waar je afspraak perfect tussen moet passen."

Loze beloftes

Busser wijst bovendien op de in haar ogen 'loze verkiezingsbeloftes' op de websites van AltenaLokaal en het CDA, de partijen van Bakker en Van Oosten. "Bij AltenaLokaal staat geschreven dat jullie graag een dienstbare gemeente willen zijn en het CDA stelt het gezin centraal. Zijn dit enkel loze kreten of geloven jullie zelf dat het wegnemen van een van de meest toegankelijke vormen van jeugdzorg in een groeiende dorpskern een zet is naar het Altena waar jullie naartoe willen?"

Volgens een brief die eerder naar de ouders in Hank is verstuurd wordt het consultatiebureau naar Almkerk verhuisd, zodat ouders meer mogelijkheden hebben om een afspraak te maken. Busser stelt dat het om een bezuinigingsmaatregel gaat. "Niet gericht op de beste zorg voor de burger, maar een besluit dat enkel naar een sluitende begroting toewerkt." Ze hoopt dat de wethouders hun 'foutieve beslissing' terug willen draaien. "Het is nu tijd voor actie."

Ook Progressief Altena heeft zich inmiddels in de discussie gemengd. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college en wil onder andere weten of het mogelijk is het consultatiebureau in Hank op welke manier dan ook open te houden.

