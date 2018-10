Progressief Altena gaat met de borst vooruit de verkiezingen in

HANK • Als het aan Christian Alderliesten ligt wordt op 21 november de hegemonie van de traditionele bestuurspartijen in Altena verbroken.

In een vooralsnog tamme verkiezingscampagne vormt Christian Alderliesten een uitzondering. De Hankenaar, nummer twee op lijst van Progressief Altena, typt zijn vingers blauw om in de geschreven en online media zijn mening te verkondigen, vaak met een scherp randje en soms tegen het zere been van collega-politici. "Je moet soms wat prikkelen heb ik ooit eens van een journalist gehoord", zegt hij met een grijns.

Krantenkoppen

Het blijkt voor een kleine partij in de oppositie vaak moeilijk om de standpunten voor het voetlicht te brengen, terwijl andere partijen ogenschijnlijk eenvoudig de krantenkoppen weten te halen, vindt hij. "Neem nou het CDA in Werkendam. Ze stellen Rijkswaterstaat vragen over de uitstoot van fijnstof vanaf de A27. Maar dan bevragen ze, in de rondvraag nota bene, hun eigen wethouder daarop." Ook legt de partij - in de ogen van Alderliesten overigens terecht - de nadruk op een duurzame aanpak van de A27. "Maar dat plan is voor 99 procent klaar en dan vraag ik me af: waarom nu pas? Daar word ik altijd een beetje knarrig van." Alderliesten is duidelijk teleurgesteld in de christen-democraten. "Met veel van wat ze opschrijven kan onze partij het eens zijn, maar in de praktijk laten ze het vaak afweten."

Dat de partij van lijsttrekker Roland van Vugt niet aanwezig was bij het duurzaamheidsdebat van Progressief Altena, maar in hetzelfde pand een fractievergadering hield, is daarbij een teken aan de wand. "Hoe serieus neem je dan die duurzaamheid?"

Machiavelli

In de ogen van Alderliesten blijft die partij wel erg makkelijk aan de macht in Altena. "Was Machiavelli soms een CDA'er? De partij is alléén kritisch op het Rijk, de provincie en het waterschap, maar nooit op de eigen gemeente. Waarom zien mensen dat niet?"

Is Alderliesten dan echt zo zuur? Spreekt hier Calimero vanuit de oppositie? Weer die grijns. "Ik ben niet zuur en toegegeven, het CDA doet het natuurlijk ook gewoon heel slim, zeker in het naar buiten treden en de contacten met de pers. Daarin wordt Progressief Altena mondjesmaat wel professioneler. De afgelopen jaren hebben we ervoor gezorgd dat ons merk in ieder geval staat. Mensen weten wat ze kunnen verwachten bij Progressief Altena. Nu gaat het erom dat we nog meer gezien worden, dat mensen weten dat we er voor ze zijn."

Feit is wel dat een sociaal-progressieve partij de wind niet mee heeft in het Land van Heusden en Altena. "Mensen willen graag bij winnaars horen. Maar in potentie zouden wij de winnaars kunnen zijn", zegt Alderliesten.

Duurzaamheid

Een belangrijk speerpunt van Progressief Altena is duurzaamheid, een onderwerp dat sterk verankerd is in het verkiezingsprogramma. "En ons programma is ons kompas, dat zou ik ook graag bij andere partijen zien. Als je zegt dat je duurzaam bent, wil ik dat terugzien in de besluiten die je neemt." Vandaar ook de kritische houding van Progressief Altena bij de komst van een nieuwe woonwijk in Werkendam. "Ja, de wijk moet gasloos, maar dat is tegenwoordig verplicht. Er is meer nodig. Nergens in het voorstel is er aandacht voor hittestress of andere ingrepen in het kader van duurzaamheid. Wij zijn niet tegen de uitbreiding van Werkendam, integendeel. Maar we zijn wél kritisch, je bouwt voor de toekomst."

Wie de verkiezingsprogramma's van alle partijen naast elkaar legt, ziet dat er maar weinig échte verschillen zijn, merkt Alderliesten op. "Tijdens ons debat over energie stonden alle neuzen dezelfde kant op. Het gaat uiteindelijk wel om die verschillen. Als je mee kan regeren, wat ben je dan bereid te laten vallen om toe te treden tot het bestuur?"

Progressief Altena zou na 21 november een coalitie met progressieve invloed compleet kunnen maken, maar Alderliesten wil meer. "Wij gaan een hele goede uitslag boeken. We gaan met de borst vooruit de verkiezingen in. Dit is Progressief Altena, kom maar op." Het is volgens hem dan ook geen abc'tje dat grote partijen als het CDA en AltenaLokaal elkaar straks vinden. "Eén Altena is wat mij betreft een goed moment om de alleenheerschappij van de traditionele bestuurspartijen te doorbreken."

Tom Oostra