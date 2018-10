Bakkerij Verba wil 'groeien in geluk'

BRAKEL/RIJSWIJK/SLEEUWIJK • Christiaan van de Vegt is altijd op zoek naar nieuwe manieren om de kwaliteit te verbeteren. Kwantitatieve groei is na 25 jaar geen doel op zich meer, zeker niet sinds de Brakelse bakker voet zette op Afrikaanse bodem.

Het is dit najaar 25 jaar geleden dat Christiaan in de bakkerij van zijn vader begon. Dat er veel meer uit het bedrijf te halen was, drong bij de jonge Brakelaar vooral door toen hij in 1997 meedeed aan het Nederlands kampioenschap voor bakkersleerlingen.

Droom

"Daar zag ik dat er ook een verkiezing was voor de beste bakkerij van Nederland. Vanaf dat moment was het mijn droom om ooit op dat podium te staan. Het heeft lang geduurd, maar het is gelukt!"

Veel gebeurd

In 1999 werd bakkerij Verba uitgebreid: Christiaan en zijn vrouw Gijske openden de winkel in Rijswijk. In 2000 volgde Sleeuwijk en weer vijf jaar later namen Christiaan en Gijske het bedrijf over. "Die 25 jaar is snel gegaan, maar als je erover nadenkt wat er allemaal is gebeurd, klopt het wel dat het een lange periode is geweest", blikt Christiaan terug.

Uitdaging

Wat in elk geval nooit is veranderd, is het zoeken van uitdaging. "Als je in een sleur raakt, krijg je geen energie meer van je werk."

Drie sterren

Energie die Christiaan en zijn team wél kregen van drie sterren in 2014, het hoogst haalbare kwaliteitscertificaat in de bakkerijbranche. "Dat is echt wel een hoogtepunt in de afgelopen 25 jaar. Ook het wereldkampioenschap van onze leerling Rianne is er zo één. En de verkiezing van het lekkerste worstenbroodje van Brabant heeft ons ook veel gebracht."

Minister

Door alle publiciteit rondom de worstenbroodjes maakte zelfs een minister een omweg om voor de ambtenaren in Den Haag de allerlekkerste traktatie mee te kunnen brengen. Vorige maand werd de gevulde speculaas van Verba nog uitgeroepen tot de beste van Gelderland.

Groei in geluk

"Het is belangrijk om steeds met de kwaliteit bezig te zijn, vooral voor de klanten natuurlijk. Voor de toekomst ben ik niet zo bezig met groei in omzet, meer met groei in geluk en tevredenheid. Dat komt ook wel doordat ik sinds een paar jaar betrokken ben bij ontwikkelingswerk in Afrika. We helpen daar startende bakkers. Als je ziet hoe blij de mensen daar zijn met niks... Altijd maar méér willen, geeft alleen maar onrust."

Open huis

Christiaan telt zijn zegeningen, en daar is zijn 25-jarig jubileum er zeker één van. Zoals bij alle mijlpalen tot nu toe pakt bakkerij Verba flink uit. Zaterdag 13 oktober van 9:00-15:00 uur is er open huis in de bakkerij. Doorlopend worden er leuke demonstraties gegeven. In de winkel in Brakel geldt deze dag 25 procent korting op alles. Klanten kunnen vanaf de winkels in Sleeuwijk en Rijswijk met speciale gratis bussen naar Brakel. Wie zelf rijdt, kan parkeren op het marktplein en daar in een treintje stappen.

Kinderen mogen samen met de bakkers gratis hun eigen taartje maken om mee naar huis te nemen. Ook maken bezoekers kans op 25 weken gratis brood. "We hopen veel mensen te verwelkomen. We willen onze klanten graag bedanken voor de afgelopen 25 jaar!"