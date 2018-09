SLEEUWIJK • Vanuit alle windhoeken van Altena kwamen vrijdagmiddag de bussen met leerlingen van het Willem van Oranje College, het Prinsentuin College en De Schans naar het Altena College in Sleeuwijk. Daar mochten ze 'ruiken' aan de toekomst, met selfies in de techniekbus en pixellandbouw op De Campus in Almkerk.

De leerlingen Hilde Boersma en Tessa Ermstrang blazen even uit in het Clockhuys op het Altena College. Ze hebben de hele middag groepjes jongeren begeleid door de school langs alle stands van bedrijven en scholen tijdens het kennisevent 'Van Foodprint naar footprint'. "Het zijn heel veel verschillende projecten, allemaal uit de eigen omgeving. Bijna iedereen was vol aandacht", zo laten beiden weten.

Bij de stand van De Campus in Almkerk vertelt Arwin Koekkoek over 'pixel landbouw'. Als een puzzel liggen de blokjes wortel, aardappelen en uien naast elkaar. "Wil je hutspot eten, dan oogst jouw robot wat je die dag nodig hebt. Met een laser kun je het onkruid terugduwen, maar hoe laat je een robot een plant herkennen? Hoe weet hij het verschil tussen een grasspriet en boerenkool?"

Ademloos

De leerlingen luisteren ademloos toe. Dat doen ze ook bij Johan Koekkoek, ooit biologieleraar op het Altena College, maar hij vertelt nog altijd met passie over zijn vak en het milieu. Buiten de school staat de techniekbus van Otib. Daar mogen leerlingen aan de slag om een badkamer te ontwerpen om hen zo te laten proeven aan techniek. Met een virtual reality bril kunnen ze een filmpje van Lowlands bekijken. Maar het maken van selfies lijkt hier meer populair, zoals Eva, Tom en Brian laten zien.

Zij hebben al een beroepskeuze gemaakt; zo wil Eva tandartsassistente worden, Tom automonteur en Brian gaat infrastructuur ontwerpen. Bij de stand van Puur Altena vertellen Johan van 't Sant en Herman van den Heuvel over de streekproducten. "Wat is het voordeel van streekproducten?", zo wil Van 't Sant weten van de jongeren. Transport wordt als eerste genoemd, vanwege de lagere milieubelasting. Na de uitleg smaken de appeltjes uit Werkendam en Nieuwendijk extra lekker. Op een groene hometrainer naast de stand trappen leerlingen in enkele minuten het fruit tot sap of een smoothie.

Fientje Bax van Altena Kennispoort, dat het evenement organiseert, loopt tevreden rond door de school. "Het is goed dat alle middelbare scholen uit de regio samen kennis opdoen van de eigen streek en zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Ook goed dat de bedrijven uit de regio hier zich samen presenteren." Aanvankelijk zou het kennisevent worden bijgewoond door landbouwminister Carola Schouten. Zij komt op een later moment in het najaar alsnog, samen met Gedeputeerde Annemarie Spierings. Dan moet een manifest met tien punten plan worden getekend door de bedrijven en agrariërs om samen te werken aan een klimaatbestendige landbouw.

'Van Foodprint naar footprint' is het derde evenement van Altena Kennispoort. Na familiebedrijven en robotisering ging het nu vooral om klimaatverandering en toekomstbestendige landbouw. De leerlingen konden in de middag 'proeven' van alle bedrijven.

Harm Edens

In de avond werd onder leiding van Harm Edens een debat gehouden over hetzelfde thema. Aan tafel zaten directeuren van Hak, Schouten Europe, Oerlemans Plastics, Kwetters Eieren, De Heus Mengvoeders, Rabo-commissaris en kippenboer Theo Koekkoek, melkveehouder en kaasmaker Herman van den Heuvel en Ad van Wijk en E. van Wijk Logistics. Bedrijven toonden hun ambities. Zo wil Oerlemans Plastics dat alle verpakkingen in 2025 hergebruikt worden en streeft Hak naar het uitbannen van gewasbeschermingsmiddelen in 2030. Theo Koekkoek noemde Werkendam Maritime Industries als een voorbeeld om als agrosector in Altena nog meer samen te werken.

Hannie Visser-Kieboom