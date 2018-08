Inlooppunt Werkendam viert 3-jarig bestaan

WERKENDAM • Het inlooppunt in Werkendam bestond afgelopen maand drie jaar en dat is, dankzij sponsoring van Werkendamse bedrijven, groots gevierd.

De MCD had taart geschonken en afgelopen zaterdag werd de groep naar Le Grand Jardin in Almkerk gereden, waar werd genoten van een high tea. Daarna bracht de bus de mensen naar bioscoop Hollywoud, voor het concert van Andre Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Binnenkort is er na een inloopochtend nog een Chinees Buffet, ook van het sponsorgeld.

De bezoekers van het inlooppunt zijn heel blij en dankbaar dat de mogelijkheid geboden wordt om elkaar twee keer per week te kunnen ontmoeten. Belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag- en vrijdagmorgen vanaf 10 uur. "We zien graag nieuwe gezichten", zo laat het inlooppunt weten. "Kom de eerste keer samen met een bekende om te kijken of het iets voor u is. Per morgen betaalt u slechts 1 euro."

Via 06-41025706 kan vervoer geregeld worden.