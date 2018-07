Theo Meijboom lijsttrekker voor SGP in Altena

WERKENDAM • Bij de komende verkiezingen zal de SGP-lijst opnieuw aangevoerd worden door Theo Meijboom, dit keer voor de gemeente Altena. Hij wordt daarbij ondersteund door Corné van Gammeren, die momenteel fractievoorzitter in Aalburg is.

Hoogste nieuwkomer op de lijst is Jan Bossenbroek, afkomstig uit de gemeente Woudrichem. De top van de lijst bestaat voornamelijk uit ervaren kandidaten, maar ook jongeren hebben een plek op de lijst.

Na Meijboom en van Gammeren neemt Arjan Versluis de derde plaats in op de lijst. Net als Meijboom al ruim tien jaar actief in de Werkendamse politiek. Peter Noordergraaf is nummer vier op de lijst. De top zeven wordt aangevuld door respectievelijk Henri de Raad, Leon Vink en Jan Bossenbroek. De lijst kenmerkt zich door haar ervarenheid en is betrokken tot de Kern.

De kandidatenlijst telt daarnaast meerdere jongerenkandidaten, zoals Arie Rijneveld (nummer elf), Maarten van der Sluijs (nummer 23) en Rick Bossenbroek (nummer 25). Eerstgenoemden zijn afkomstig van de in 2014 opgerichte SGP-jongerenafdeling in Werkendam.

Momenteel telt de SGP in Aalburg vier van de vijftien zetels. In Werkendam drie van de 21 en in Woudrichem hebben de mensen na jaren van afwezigheid weer de gelegenheid om op de SGP te stemmen.