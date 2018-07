NIJMEGEN • Kees Braat uit Woudrichem loopt de vierdaagse voor de zesde keer en loopt met een grote glimlach over de Zevenheuvelenweg. Zweetdruppels op het voorhoofd.

Kees loopt alleen, maar zoals hij zelf zegt: "Je loopt hier nooit alleen. Ik praat de hele dag door met medewandelaars. Net liep ik even naast een prachtige vrouw, hoor ik opeens iemand 'He Dionne' naar haar roepen. Was het gewoon de nieuwslezere Dionne Stax!"

Kees loopt voor de zesde keer mee. "Het is een fantastisch evenement. Ik loop de dertig kilometer. Je begint en je loopt het gewoon uit. Zo doe je dat. Ik heb gelukkig nooit last van blaren. Na een dag heb ik zere voeten maar je slaapt en de volgende dag is het weer over en kun je weer. Ik heb nog nooit een seconde getwijfeld of ik het wel zou halen.

Roze woensdag was alleen niet zou dag. "Alleen roze woensdag gaat een beetje onder aan het succes. We moesten op een gegeven moment gewoon een tijdje wachten omdat het publiek in de weg stond. Dat is wel jammer."