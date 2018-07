Inge Schuller wordt lijstduwer

ALTENA • Inge Schuller trekt zich vanwege persoonlijke omstandigheden terug als lijsttrekker voor VVD Altena. Donderdag werd bekend dat ze met plaats twintig op de kieslijst van de partij nu de positie als lijstduwer heeft ingenomen.

Tijdens de algemene ledenvergadering donderdag is Pim Bouman officieel gekozen tot lijsttrekker van VVD Altena voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 november. Pim Bouman uit Genderen is op dit moment in de gemeente Aalburg wethouder voor de lokale partij BAB.

Vorige week werd al bekend dat Bouman Schuller op zou volgen als lijsttrekker. Bouman is positief en enthousiast om de VVD-kar te gaan trekken, liet hij toen al weten. "Ik stem al jaren landelijk VVD", zegt de huidige BAB-wethouder in Aalburg. "De BAB past goed bij mij, maar die partij stopt ermee en ik niet. Bovendien spreken de liberale standpunten van de VVD mij erg aan."

Nummer twee op de lijst is Robert van Dijk, huidig fractievoorzitter van de VVD in zijn woonplaats Woudrichem. Burgerraadslid voor de VVD, Jan Kolff woont in Oudendijk en staat op nummer drie. Op de vierde plaats staat burgerraadslid Herman Bouman uit Andel. Plaats zes is voor de huidige fractievoorzitter in Aalburg, Bert Bouman uit Genderen.

Jong talent

Op de lijst van VVD Altena staan in totaal twintig kandidaten: vijf vrouwen en vijftien mannen. Er is een mooie mix ontstaan tussen kandidaten met veel bestuurlijke ervaring en een viertal jonge aanstormende talenten, die aan het begin van hun politieke carrière staan. Met op plaats vijf Sanne Muijs uit Dussen en op plaats zeven Rik van der Pluijm uit Hank. Nummer negen, Jacco de Waal uit Werkendam, en nummer twaalf, Koen de Keijzer uit Woudrichem, zitten nu al in de Jongerenraad Going4OneAltena.

En verder

De lijst wordt verder gecompleteerd met op plaats acht Dite van Vianen (Dussen), op tien, Els Bouman (Wijk en Aalburg), elf Kees Braat (Woudrichem), dertien Dennis Groen (Dussen), veertien Marc Pullen (Rijswijk), vijftien Frederik van Beek (Sleeuwijk), zestien Sophie Schreuders (Wijk en Aalburg), zeventien Rijkwerd de Jong (Drongelen), achttien Aart Geurtsen (Woudrichem) en op negentien nestor Marien de Jonge uit Andel. Inge Schuller uit Woudrichem wordt op plaats twintig lijstduwer. Zij heeft om persoonlijke redenen hiervoor gekozen.

Programma

VVD Altena heeft ook zijn verkiezingsprogramma 2019-2022, rond het thema 'VVD Altena: kiest voor doen'. Lijsttrekker Bouman zegt hierover: "Ons verkiezingsprogramma komt voort uit optimisme: wij geloven in de kracht en de talenten van de inwoners van Altena. Die geven wij alle kansen. Altena staat er goed voor. En toch, het kan altijd beter. We kunnen met z'n allen nog welvarender en gelukkiger worden. Daar wil VVD Altena aan meewerken, zodat we in de nabije toekomst kunnen zeggen: 'Ik woon in Altena en daar ben ik trots op!'."

Het complete verkiezingsprogramma van VVD Altena is te vinden via onderstaande website.

http://www.altena.vvd.nl