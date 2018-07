WERKENDAM • Niks mooiers dan een prachtig glimmende achtbaan, als je het aan Harry Cornet van de Cornet Groep uit Werkendam vraagt. Zijn bedrijf renoveerde dit voorjaar de Kopermijn in familiepark Drievliet. "Hij glimt weer als nieuw."

Een achtbaan renoveren, dat doe je niet zomaar even. Het is een enorm arbeidsintensieve klus. In drie maanden tijd heeft Cornet Groep de Kopermijn gereinigd, geschuurd en van een nieuw verfsysteem voorzien. Dat klinkt eenvoudig, maar is het allerminst. "De achtbaan is 20 meter hoog, dus je hebt serieuze hoogwerkers nodig. Je moet deze continu draaien en verzetten om erbij te kunnen. Het meeste werk kan ook alleen handmatig", zegt Harry Cornet.

Formule X

Twee jaar geleden deed Cornet de eerste klus in Drievliet: groot onderhoud aan de Formule X achtbaan. De ooit knalrode verf was door de zon helemaal flets geworden. Cornet koos daarom voor de meest hoogwaardige laklijn van Sigma. "Het park twijfelde eerst, omdat deze verf duurder is. Arbeid is echter verreweg de grootste kostenpost, dus wanneer je door goede verf te gebruiken minder vaak onderhoud hoeft te plegen, win je daar veel op." Nu, twee jaar later, ziet de Formule X er nog altijd als nieuw uit. "Dat is geweldig om te zien", zegt Harry Cornet. Hij is dan ook blij dat Drievliet voor het onderhoud van de Kopermijn weer voor de kwaliteit van Cornet Groep koos.

Aan de slag

Net na de vorstperiode ging het Werkendamse bedrijf aan de slag. Met een reinigingsmiddel en warm water werd de lange achtbaan onder hoge druk gereinigd. De lage delen bereikten de vakmannen vanaf een bouwstelling, voor de hoge delen waren telescoophoogwerkers en een spin nodig. "Als alle weeraanslag weg is, kun je pas goed zien of er iets aan het verfsysteem mankeert. Een gespecialiseerd bedrijf doet een grondige controle om eventuele scheurvorming te detecteren en dat te herstellen. Pas daarna kunnen wij weer verder", legt Cornet uit.

Handwerk

De volledige achtbaan is vervolgens ontvet, geschuurd en geverfd; veelal met de hand. "Je kunt alleen de rechte en gladde oppervlaktes machinaal schuren. De hele rails is rond en moet met de hand geschuurd en geverfd worden. Om veilig te kunnen werken moet je na iedere meter de hoogwerker verplaatsen." Op hoogtijdagen werkten er zeven mensen tegelijk aan de coaster. Het werk gebeurde zo veel mogelijk tijdens de wintersluiting en buiten de openingstijden. In drie maanden tijd heeft de Cornet Groep het project voltooid.

Ambitie

"Het eindresultaat is echt geweldig", glundert Harry. "Je ziet dat zo'n attractie er weer helemaal uit springt. Het is ook echt heel leuk om aan een achtbaan te werken. Zeker in een park als Drievliet waar de eigenaren heel betrokken zijn."

De Cornet Groep heeft de ambitie om nog veel meer achtbanen te renoveren. "Het is een nieuwe branche voor ons, maar met twee achtbanen hebben we de nodige ervaring. We hebben bewezen dat we groot genoeg zijn om zo'n project goed te kunnen doen."

Van huis uit is de Cornet Groep gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling. Sinds 1996 reinigt en coat het bedrijf binnenschepen. Later kwam er stralen en spuiten van schepen bij. Inmiddels rekent de Cornet Groep zeevaart, off shore, natte aannemerij, bouw, industrie, ziekenhuizen, waterwinbedrijven, horeca, zorg- en overheidsinstellingen tot de klanten. "We beheersen alle reinigingstechnieken en conserveertechnieken en hebben voor ieder oppervlak een gedegen en duurzame oplossing. We zijn flexibel, we werken zes dagen per week en denken mee met onze klanten. Kwaliteit staat bij ons altijd voorop."