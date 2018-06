Hankse Vogelbuurt is toe aan gezellige bijeenkomst

HANK • Inwoners van de Vogelbuurt, en omgeving, in Hank kunnen zich verheugen op een zomerse ontmoeting met elkaar op zaterdag 23 juni.

De zomerse ontmoeting in Hank moet een gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten, samen een drankje te drinken en een hapje te eten en te genieten van een mooie zomerse dag. Klinkt gezellig, maar het plan voor deze activiteit werd in een periode geboren dat inwoners van de Vogelbuurt angstige tijden doormaakten, vertellen Janneke Snippe en Ton Damen, twee van de zeven leden van het Buurtpreventieteam. "Eigenlijk zijn we via de diverse brandstichtingen die de Vogelbuurt Hank in 2016 en 2017 teisterden uiteindelijk tot deze activiteit met onder andere een barbecue en proeverij gekomen."

Het begon in 2015, net voor de jaarwisseling. Eerst vloog er een aanhanger in brand, vervolgens moest de speeltuin aan de Zwaanstraat het ontgelden. En er vonden in de buurt diverse autobranden plaats. Burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam besluiten een buurtschouw te houden en maken met omwonenden een ronde door de wijk. Buurtbewoners geven aan op welke punten zij, voor de veiligheid, verbetering nodig vinden. En er wordt geopperd om een keer een barbecue voor de buurt te houden.

Geluisterd

"Er werd goed geluisterd naar ons. En wethouder Van Oosten stelde 200 euro beschikbaar om een barbecue te realiseren," vertelt Ton. Omdat de prioriteit in die periode logischerwijs elders ligt, komt de organisatie van een barbecue niet echt van de grond. "Om de omgeving goed in de gaten te houden is er een buurtpreventieteam opgericht en is er een buurtapp van start gegaan. Met het team hebben we in die periode veel rond gelopen, vooral 's avonds. Dat doen we nog steeds, maar veel minder. Via de app werden, en worden, verdachte situaties gemeld zodat buurtbewoners op de hoogte zijn en meer op elkaar letten."

Van de één op de andere dag stopten de branden, een dader is nooit gepakt. De angst zit er echter diep in. "Je slaapt toch slechter, bent veel alerter."

Nadat de branden gestopt waren, kwam er uiteindelijk ook weer ruimte om over de barbecue na te denken. "Die activiteit stond nog open. Na de kerst hebben we de organisatie opgepakt. Het is een mooie aanzet om één warme, betrokken wijk te worden. En natuurlijk niet alleen voor de Vogelbuurt, maar ook voor de inwoners van de omliggende straten. Ook zij hadden last van de branden."

De bedoeling op 23 juni is dat deelnemers zelf eten en drinken meenemen en dat vervolgens met buurtgenoten te delen. "De Vogelbuurt is een gemêleerde wijk, met inwoners uit allerlei windstreken. Een middag als deze is goed voor het onderlinge begrip en het helpt uiteindelijk ook om het gevoel van veiligheid te verbeteren."

Vervolg

Ton en Janneke hopen dat buurtbewoners zo enthousiast zijn, dat het evenement een vervolg krijgt. "Maar het belangrijkste is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. En dat we van alle ellende nu kunnen komen tot de leuke, vreugdevolle dingen."