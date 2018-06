Aalburgse Alliantie: Einde van een apolitieke partij

WIJK EN AALBURG • Na negen jaar vertrekt met de Aalburgse Alliantie 'logisch, zakelijk verstand' uit de gemeentepolitiek.

Op de website van de Aalburgse Alliantie zijn nog precies de wortels van jongste politieke partij in Aalburg te herleiden. Lodewijk Timmermans, Wilfried Bouman, Henno Timmermans, Marcel den Bok, en Ad Bouman stonden in november 2009 aan de wieg van de Aalburgse Alliantie, die met grote ambities het politieke toneel bestormde. Met duidelijke taal, soms wat onconventionele acties en later zelfs nog even als gedoger van een coalitie bestaande uit SGP, BAB en Ideaalburg heeft de partij laten zien het politieke spel inmiddels aardig in de vingers te hebben.

"Dat spel beheersen we nog niet helemaal, maar dat hebben we ook nooit gewild. Voor 2009 had ik de raadszaal nog nooit van binnen gezien", zegt de huidige fractievoorzitter Wilfried Bouman nu met een glimlach. Op zich niet vreemd voor een club van auto-, fruit- en plantenhandelaren uit Veen en Wijk en Aalburg, die de reputatie hebben van aanpakken; niet lullen, maar poetsen.

Zeetanker

Tijdens het interview steekt Bouman zijn ergernis over de traagheid van politieke processen niet onder stoelen of banken. "Een dossier is soms net een zeetanker, moeilijk in beweging te brengen." Een ander voorbeeld van de apolitieke inslag van de partij: Bouman heeft ook niks met het uitspreken van 'zo'n ding'. Zo'n ding? "Ja, je weet wel. Als je moet voorkomen in de raad." Als het kwartje dan valt, blijkt het om de algemene beschouwingen te gaan. Voor veel andere partijen een jaarlijks hoogtepunt op de politieke kalender, maar Bouman gaat onverstoorbaar verder om zijn punt te maken. "Politiek is in vijf A4'tjes beschrijven wat ook in één A4'tje kan."

De modus van de politiek botst met het 'logische, zakelijke verstand' van de ondernemer, wiens taal de Aalburgse Alliantie de laatste jaren steeds meer spreekt in de politieke arena. Sinds de herindeling een feit is, is het belangrijkste speerpunt van de partij immers niet meer, beaamt ook Bouman. Hij trok in 2015 eigenhandig de stekker uit de coalitie, nadat het hoge woord er bij Ideaalburg uit was gekomen.

Teleurstelling

In 2014, tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen, hoopte de partij nog dat meer kiezers haar strijd tegen één Altena zouden steunen om zo een tweede raadszetel in de wacht te slepen, maar na een succesvolle eerste campagne in 2010 en volgens Bouman 'goede feedback' van de Aalburgers was de teleurstelling groot toen de teller wederom op één bleef steken.

"Ik kan het natuurlijk niet hard maken, maar ik denk dat het te maken heeft met onze felle reactie op de arrestatie van die 100 jongeren in Veen rondom de jaarwisseling van 2014. Wij vonden dat onrechtvaardig en ik denk dat sommige kiezers daardoor zijn afgehaakt. De mensen hier zijn nog aardig gezagsgetrouw. Die denken: 'De politie heeft die jongeren niet voor niets opgepakt.' En wij namen juist stelling tégen het gezag en de burgemeester."

Ach, het is de leden van de 'Alliantie' uiteindelijk toch niet te doen om een politieke carrière. "Anders hadden we hier onze vingers natuurlijk nooit aan gebrand", verklaart Bouman. Dat de Aalburgse Alliantie niet gehecht is aan het pluche bleek ook al voor het zomerreces in 2011, toen nummer één Lodewijk Timmermans zijn zetel na een korte periode overdroeg aan broer Henno. De officiële uitleg was dat iedereen binnen de nog jonge en onervaren partij van het raadswerk moest kunnen proeven, maar de eerstvolgende wisseling kwam pas weer in januari 2015, toen Wilfried Bouman van burgerraadslid naar fractievoorzitter werd gepromoveerd.

De loopbaan van Bouman als raadslid stopt op 31 december van dit jaar. Vooralsnog, want ook voor Bouman geldt: zeg nooit nooit. De Aalburgse Alliantie houdt dan wél op te bestaan.

Doorstart

"Sinds het definitieve besluit over de herindeling is het enthousiasme binnen onze eigen partij afgenomen. Ik heb zelf wel her en der geïnformeerd om een doorstart voor elkaar te krijgen, maar dat is niet gelukt." Aan de andere kant werd er ook aan de inwoner van Veen zelf getrokken. Om welke partijen het gaat laat Bouman in het midden. Wel zegt hij: "Je merkt dat de gevestigde partijen in Aalburg en Woudrichem minder aanwas hebben, zeker van mensen met een achtergrond in het bedrijfsleven. Het is gewoon heel moeilijk om mensen te vinden voor het raadswerk."

Toch hoopt hij dat er nog een lokale politieke partij opstaat, eentje met een vergelijkbaar dna als dat van de Aalburgse Alliantie. "Gezien de onderlinge verschillen vind ik het knap dat Ideaalburg, Gemeentebelangen en Lokaalbelang één partij geworden zijn. Maar Altena heeft behoefte aan nog een andere lokale partij. Die moet er eigenlijk gewoon komen. Veel gevestigde partijen bestaan uit professionele bestuurders, mensen die bij hun dagelijks werk ook veel met de overheid te maken hebben, terwijl juist de gewone man een stem in de gemeenteraad moet krijgen."

De gewone mannen van de Aalburgse Alliantie zijn overigens niet helemaal ongevoelig gebleken voor de politieke mores. Waar de partij in de beginperiode nog werd weggezet als 'stokerspartij' - Henno Timmermans kreeg voor de jaarwisseling van 2012 een brief van burgemeester Fons Naterop dat hij zich gedeisd moest houden - en soms afgeremd moest worden, is haar inbreng tegenwoordig netter en onderbouwd.

De Aalburgse Alliantie wordt bovendien serieus genomen, merkt Bouman op. "Wij kaarten de zaken op een scherpe toon aan en je merkt dat plukjes daarvan vervolgens door andere partijen worden overgenomen."

Spraakgebrek

Voor hemzelf staat als een paal boven water dat hij tot en met 31 december waar nodig zijn stem als raadslid zal laten horen, om vervolgens met een goed gevoel terug te kijken op zijn periode in de laatste gemeenteraad van Aalburg. "Ik ben van nature een introvert persoon, ik heb ook een spraakgebrek. Hoe groter de menigte, hoe meer ik ga stotteren. Daar kan ik nu beter mee omgaan. Voor mijn persoonlijke ontwikkeling is het raadswerk een verrijking geweest."

Tom Oostra