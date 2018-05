Stichting High 5 van start in Heusden

REGIO • Een arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een beperking. Jolien Bouman uit Well en Sylvia Pullen uit Haarsteeg willen met zich hier met Stichting High 5 voor gaan inspannen.

"Iedereen, ook mensen met een beperking, heeft zijn eigen unieke talenten, die op een juiste manier ingezet mogen en kunnen worden. Dat laatste is het doel van Stichting High 5", zegt Jolien.

Heel veel mensen met een beperking worden ingezet bij een instelling, waar ze bijvoorbeeld de hele dag hetzelfde werk moeten en mogen doen. Een activiteitensysteem, waarin ze misschien helemaal niet op hun plaats zijn. Talenten die wellicht aanwezig zijn worden niet helemaal ontplooid. Voor Jolien en Sylvia, die allebei een vracht aan ervaring met werken in de zorg met zich mee torsen, willen het anders invullen. "Wij willen mensen met een beperking - door ons deelnemers genoemd - een leerwerkplek aanbieden. Te denken valt aan supermarkten, bibliotheken, buurthuizen of horecagelegenheden", vertelt Sylvia, die zelf tegen het einde van dit jaar in Drunen ook een eigen lunchroom hoopt te beginnen.

Ander soort dagbesteding

Door hun werkwijze hopen Jolien en Sylvia hun deelnemers een ander soort dagbesteding te kunnen aanbieden, waarin ze meer in het midden van het leven staan. Een dagbesteding die voor hen respect verdient, waarin ze zich kunnen ontwikkelen en zich kunnen trainen. "Deze items gaan we proberen samen in praktijk te brengen. Stichting High 5 staat dan ook voor TROTS: Talenten, Respect, Ontwikkelen, Trainen en Samen doen."

Stichting High 5 start in de gemeente Heusden met als locatie buurthuis De Schakel in Oudheusden. Daar komen de deelnemers 's morgens eerst samen. "Vanaf De Schakel gaan we naar de deelnemende bedrijven en instanties. We hebben al zes lokale ondernemers in Heusden die mee willen werken. Het voordeel van ons systeem is dat wij zelf ook altijd op de locatie aanwezig zijn. Niemand heeft er last van. Wij coachen en begeleiden de deelnemers, dus. We nemen beiden vier deelnemers onder onze hoede."

Maasdriel en Aalburg

Heusden wordt dus de eerste gemeente, waar Stichting High 5 van start gaat. "We hadden eerst Maasdriel voor ogen, maar het is Heusden geworden, omdat we daar gelijk een luisterend oor vonden. Maar we willen onze vleugels verder uitslaan richting Maasdriel en bijvoorbeeld ook naar de gemeente Aalburg."

Meer informatie: info@stichtinghigh5.nl of 06-57454754.