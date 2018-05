EETHEN • Net als op veel andere plaatsen in Nederland zijn vrijdag ook in Eethen de Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht.

Namens het gemeentebestuur legden burgemeester Fons Naterop en wethouder Pim Bouman een krans bij het monument. Naterop stond in zijn toespraak stil bij het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

"Dat er in de wereld nog steeds oorlogen uitgevochten worden en dreigingen van nieuwe eigentijdse cyberoorlogen op de loer liggen. In Syrië bijvoorbeeld snakt men naar dit moment waarvoor wij hier naar toe zijn gekomen: het herdenken van een voorbije oorlog en het besef wat vrijheid betekent. Het verkrijgen van vrijheid begint met verzet. Verzet van binnenuit. Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog altijd een bron van inspiratie. De ervaringen en de verhalen van verzetsstrijders kunnen ons helpen reflecteren op en leren omgaan met de vraagstukken van nu."

De burgemeester sloot af met een gedicht van de 18-jarige Daan van Bruggen:

Vele decennia later

Dragen mensen nog de littekens op hun ziel

Dreunt oorlog door in verdere generaties



Vele decennia later

Zwijgen mensen

Vergeten mensen

Mensen leven door

Vele decennia later



Leven de gestorvenen voort in het verdriet

Getart door de pijn van een periode vol ellende

In de hoop dat niemand dit meer hoeft mee te maken

Want het gevoel van de oorlog sterft nooit