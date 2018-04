Broodfonds Altena per 1 mei van start

REGIO • Broodfonds Altena gaat 1 mei officieel van start. 32 leden hebben zicht de afgelopen maanden aangemeld.

Het ledenbestand bestaat uit kleine ondernemers en ZZP'ers, die in allerlei sectoren actief zijn, meldt een woordvoerder naar Broodfonds Altena. "Van ZZP'ers in de zorg tot stratenmakers, er zit van alles wat bij."

Een broodfonds bestaat uit minimaal twintig en maximaal 50 ondernemers, die elke maand geld opzij zetten op hun persoonlijke broodfondsrekening. Wie langdurig ziek is, krijgt van de anderen in zijn of haar broodfonds maandelijks schenkingen om van rond te komen. Vrijwel alle zieke ondernemers zijn binnen twee jaar weer aan het werk, daarom duren deze schenkingen maximaal twee jaar.

Per 1 mei kunnen leden die ziek worden dus een beroep doen op het broodfonds, dat de ideeën voor verdere wapenfeiten en activiteiten overlaat aan de leden zelf. "Eén keer per jaar moet het broodfonds samenkomen voor de ledenvergadering, maar voor het netwerk is het wel leuk als er meer georganiseerd wordt", aldus de woordvoerder.

Vertrouwen

Broodfonds Altena heeft zelf al een voorzetje gegeven door deze maand iedereen uit te nodigen om zijn of haar lidmaatschap te komen ondertekenen.

Tijdens deze formele start was er ook een voorstelrondje. "Want het is echt wel belangrijk dat je elkaar kent. Een broodfonds werkt op basis van vertrouwen." Dit eerste broodfonds in Altena kan doorgroeien tot 50 leden.

Een schaalgrootte die Broodfonds Nederland hanteert, omdat het anders onoverzichtelijk wordt. Er kunnen in Altena wel nieuwe broodfondsen opgericht worden.

Inmiddels hebben zich voor het eerste Broodfonds Altena alweer vijf nieuwe belangstellenden gemeld.

Tom Oostra