Certificaat voor E. van Wijk

GIESSEN • Transportbedrijf E. van Wijk heeft bij een hernieuwde groothandelsvergunning en Good Distribution Practice-certificaat mogen ontvangen voor het nieuwe pharma warehouse.

Dit certificaat, dat wordt uitgereikt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), wordt gedragen door bedrijven die op een hoogstaand kwaliteitsniveau een distributienetwerk van geneesmiddelen handhaven, waarmee de kwaliteit van geneesmiddelen wordt gewaarborgd.

Sinds september afgelopen jaar verrijst in Giessen naast het conventionele warehouse van E. van Wijk een state of the art pharma warehouse. Hier kunnen farmaceutische producten en medische hulpmiddelen voor de pharma en healthcare niet alleen ambient (15-25 ºC), maar ook cold chain (2-8 ºC) worden op- en overgeslagen.

Daarmee komt E. van Wijk tegemoet aan de groeiende vraag naar hoogwaardige en uiterst betrouwbare opslag en distributie van geneesmiddelen voor onder andere producenten, groothandels, apotheken en ziekenhuizen.

Het pharma warehouse is nu voorzien van de GDP-groothandelsvergunning.

http://www.evanwijk.com